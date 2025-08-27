Стубб та Моді обговорили припинення війни РФ в Україні

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб провів розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорив припинення війни Росії в Україні та співпрацю між Індією та Європейським Союзом.

"Гарна розмова з прем'єр-міністром Індії Моді. Ми обговорили необхідність справедливого і тривалого вирішення війни Росії в Україні. Закінчення війни відповідає інтересам усіх нас, це спільна мета. Індія відіграє важливу роль. Її слухають і поважають на Півдні, Заході та Сході. Ми також домовилися про необхідність подальшого поглиблення відносин між Індією та ЄС. Наша співпраця зростає і продовжується", - написав Стубб у соцмережі Х у середу.