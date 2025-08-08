Інтерфакс-Україна
Події
16:34 08.08.2025

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

1 хв читати
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток співпраці між країнами та хід війни в Україні, та анонсував двосторонню зустріч.

"Мав дуже добру та детальну розмову з моїм другом, президентом Путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню Особливого та Привілейованого Стратегічного Партнерства між Індією та Росією. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Путіним в Індії пізніше цього року", - написав Моді в соцмережі Х у п'ятницю.

Теги: #моді #путін #розмова

