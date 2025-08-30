Інтерфакс-Україна
17:19 30.08.2025

Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтримав необхідність припинення вогню, Україна розраховує, що те саме звучатиме на зустрічі у Китаї.

"Щойно я говорив із премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї", - сказав Зеленський у зверненні в суботу.

Він наголосив, що Путін тільки морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники, і відкидає та відкладає санкції. "Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни", - наголосив Зеленський.

