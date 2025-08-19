Інтерфакс-Україна
Моді подякував Путіну за телефонний дзвінок

Київ. 19 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив вдячність Путіну за телефонний дзвінок з інформацією про зустріч з Трампом на Алясці. Про це Моді сповістив на платформі X в понеділок

"Дякую моєму другові, президенту Путіну, за телефонний дзвінок і за те, що поділився своїми враженнями від нещодавньої зустрічі з президентом Трампом на Алясці. Індія послідовно закликає до мирного врегулювання конфлікту в Україні і підтримує всі зусилля в цьому напрямку. Я з нетерпінням чекаю на продовження наших обмінів у найближчі дні", - написав Моді.

Як повідомлялося, саме Індія опинилася під санкціями США через купівлю нафти й зброї у РФ. З 1 серпня США запровадили мито у 25% на імпорт з Індії, що вважається першим прикладом запровадження Трампом "вторинних" санкцій на торгових партнерів РФ.

Джерело: https://x.com/narendramodi/status/1957410517053477314

Теги: #індія #моді #рф

