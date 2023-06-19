Ротації місій МАГАТЕ відбулися на всіх АЕС України - ДІЯРУ

Ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) минулого тижня успішно проведено на всіх АЕС України, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

У своєму повідомленні у фейсбуці ДІЯРУ нагадала, що постійні місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено на офіційне запрошення України з метою моніторингу стану безпеки на АЕС в умовах військової агресії РФ.

Там зазначили, що на окупованій Запорізькій АЕС постійна моніторингова група працює з вересня 2022 року, і за цей час уже двічі відбувалися затримки зі зміною складу місії МАГАТЕ.

На Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали свою діяльність у січні 2023 року, і ротації на цих АЕС проводяться безперешкодно та у встановлені терміни, зазначили в Держатомрегулювання.

Як повідомлялося, ротація місії МАГАТЕ на ЗАЕС, після якої на станції працює вже восьма група експертів агентства, відбулася під час візиту на станцію його гендиректора Рафаеля Гроссі 15 червня. Планувалося, що група збільшиться з чотирьох до шести осіб.