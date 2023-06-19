Економіка

10:11 19.06.2023

Україна завершує посівну, план із зернових перевиконано на 3% - Мінагрополітики

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Україна завершує посівну, план із зернових перевиконано на 3% - Мінагрополітики

Українські аграрії завершують посівну: за минулий тиждень вони засіяли зерновими та зернобобовими культурами 14 тис. га, як порівняти зі 133,3 тис. га попереднього тижня та 193,5 тис. га ще тижнем раніше, повідомило Міністерство агрополітики та продовольства.

Згідно з його даними на 15 червня, площі під ярими зерновими та зернобобовими сягнули 5,618 млн га, що на 3% вище за прогнозовані в березні.

Засіяні площі менші за минулорічні на 9,3%: станом на 9 червня 2022 року згідно з тодішніми зведеннями Мінагрополітики вони становили 6196,6 млн га.

Відставання здебільшого сформовано за рахунок наймасовіших культур - кукурудзи, ярого ячменю, посіви яких відповідно на 13,5% та 14,9% менші за торішні і становлять 4,014 тис. га та 810,0 тис. га.

Водночас щодо кукурудзи вони вже на 11% перевершили прогноз Мінагрополітики в 3,618 млн га, тоді як ячменем засіяно 78% очікуваних 1,041 млн га.

Перевищено минулорічні показники посіви проса, під яким зайнято 49,2 тис. га площ, проте це 82% площ, які очікувалися поточного року.

Водночас площі під іншими зерновими культурами вже більші, ніж рік тому. Це стосується ярої пшениці - 271,1 тис. га (на 41,9%), гороху - 138,5 тис. га (на 5,7%), гречки - 119,7 тис. га (59%).

Як повідомили в Мінагрополітики, сівбу ярих культур завершили аграрії 14 областей: Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Порівняно з довоєнним 2021 роком посіви ярих зернових і зернобобових нижчі на 24,7%, соняшнику - на 17,4%, цукрових буряків - на 6,2%, тоді як щодо сої вони зросли на 27,6%.

Мінгарополітики повідомило про завершення посіву цукрових буряків, площі під якими становили 213,1 тис. га, що становило 97% плану. Відстають від планових показників площі під соняшником і соєю, на 94% і 96% відповідно, вони становлять 5283,8 та 1773,5 тис. га.

Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4166 тис. га (-834 тис. га до попереднього), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку - 1374 тис. га (+110 тис. га).

Згідно з прогнозом міністерства від кінця березня, 2023 року посівні площі зернових і зернобобових культур становитимуть 10,24 млн га, що на 1,4 млн га менше за показник 2022 року, тоді як під олійними вони зростуть на 0,92 млн га - до 8,85 млн га.

Теги: #посівна #завершення

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