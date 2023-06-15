Україна і Молдова узгоджують оптимізацію проходження митниці та перевезення українських сільгосптоварів
Перспективи зниження тарифів на перевезення залізницею українських сільгосптоварів обговорили глави аграрних міністерств України та Молдови Микола Сольський і Володимир Боля під час онлайн-зустрічі в четвер.
За інформацією пресслужби Міністерства агрополітики та продовольства, молдовська сторона повідомила про завершення формування пропозицій щодо нових тарифів залежно від гарантованого обсягу перевезень української сільськогосподарської продукції.
Боля зазначив, що Молдова зацікавлена у збільшенні обсягів перевезень завдяки скороченню автоперевезень та суттєвому нарощуванню перевезень молдовською залізницею.
"Це відповідає інтересам обох країн: молдовської залізниці та учасникам ринку", - наведено слова Володимира Болі в повідомленні.
У пресслужбі молдовського аграрного відомства уточнили, що сторони в межах підготовки до нового сільськогосподарського маркетингового року обговорили заходи щодо впорядкування руху українських сільгосптоварів через митні пости.
"У Республіці Молдова тривають роботи з переведення транзиту (українських сільгосптоварів - ІФ-У) з мережі автомобільних доріг на мережу залізниць, що знизить логістичні витрати, дасть змогу координувати планування транзиту і скоротить час перевезення", - пояснила свої наміри молдовська сторона.
У двосторонній зустрічі брали участь представники керівництва залізниці та митних органів двох країн.
Чергове засідання в межах переговорного процесу відбудеться наступного тижня. Очікується, що Україні буде передано для вивчення пропозиції молдовської сторони.
Як повідомлялося, на українсько-молдовських переговорах 5 червня сторони обговорювали можливість зниження тарифів на залізничні перевезення українських сільгосптоварів.