Економіка

16:22 15.06.2023

Україна і Молдова узгоджують оптимізацію проходження митниці та перевезення українських сільгосптоварів

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Україна і Молдова узгоджують оптимізацію проходження митниці та перевезення українських сільгосптоварів

Перспективи зниження тарифів на перевезення залізницею українських сільгосптоварів обговорили глави аграрних міністерств України та Молдови Микола Сольський і Володимир Боля під час онлайн-зустрічі в четвер.

За інформацією пресслужби Міністерства агрополітики та продовольства, молдовська сторона повідомила про завершення формування пропозицій щодо нових тарифів залежно від гарантованого обсягу перевезень української сільськогосподарської продукції.

Боля зазначив, що Молдова зацікавлена у збільшенні обсягів перевезень завдяки скороченню автоперевезень та суттєвому нарощуванню перевезень молдовською залізницею.

"Це відповідає інтересам обох країн: молдовської залізниці та учасникам ринку", - наведено слова Володимира Болі в повідомленні.

У пресслужбі молдовського аграрного відомства уточнили, що сторони в межах підготовки до нового сільськогосподарського маркетингового року обговорили заходи щодо впорядкування руху українських сільгосптоварів через митні пости.

"У Республіці Молдова тривають роботи з переведення транзиту (українських сільгосптоварів - ІФ-У) з мережі автомобільних доріг на мережу залізниць, що знизить логістичні витрати, дасть змогу координувати планування транзиту і скоротить час перевезення", - пояснила свої наміри молдовська сторона.

У двосторонній зустрічі брали участь представники керівництва залізниці та митних органів двох країн.

Чергове засідання в межах переговорного процесу відбудеться наступного тижня. Очікується, що Україні буде передано для вивчення пропозиції молдовської сторони.

Як повідомлялося, на українсько-молдовських переговорах 5 червня сторони обговорювали можливість зниження тарифів на залізничні перевезення українських сільгосптоварів.

 

 

Теги: #молдова #україна #митниця #сільгосппродукція

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