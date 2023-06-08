УЗ у травні скоротила перевезення зернових вантажів на 33%

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у травні 2023 року перевезло 1836 тис. тонн зернових вантажів, що на 33% менше, ніж місяцем раніше, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з представниками аграрного бізнесу в четвер.

За його інформацією, минулого місяця на експорт було відправлено 1147 тис. тонн зернових вантажів, що на 46% менше, ніж у квітні. У внутрішньому сполученні було перевезено 683 тис. тонн, що на 16% менше за квітневі показники. Середньодобове навантаження в травні становило 44 тис. тонн.

"На скорочення перевезень вплинули два фактори: блокування агресором роботи "зернового коридору", що позначилося на доставці вантажів залізницею до портів, а також блокування експорту коридорами солідарності європейськими країнами, що призвело до скорочення вдвічі перевалки вантажів через західні кордони України", - пояснив Ткачов.

Він додав, що УЗ готова наростити перевезення, для чого має достатньо ресурсів.

За оперативними даними УЗ, за перший тиждень червня 2023 року обсяги навантаження зернових вантажів становили 380 тис. тонн, або 15% від загальної кількості вантажів. Середньодобові обсяги перевалки за цей період становили 54 тис. тонн, що у 2,2 раза перевищує квітневі показники.

За словами Ткачова, фактична середньодобова перевалка аграрних вантажів через прикордонні переходи в червні 2023 року збільшилася на 90 вагонів, як порівняти з травнем. Зернових вантажів стало на вісім вагонів на добу більше.

Представник УЗ повідомив, що в напрямку західного кордону прямують 9740 вагонів, з яких 1084 вагони із зерновими вантажами. Черга з перевалки сільгосптоварів скоротилася на 343 вагони (24%).

"Скупчення вагонів "розсмоктується" завдяки врівноваженню навантаження на кордони. Поки працює "зерновий коридор", навантаження на західні кордони знижується. Також активізувалася передача через європейські країни", - пояснив представник УЗ.

Говорячи про перевалку зернових на українсько-польському кордоні, Ткачов повідомив, що ПП "Ягодин-Дорогуськ" у травні середньодобово пропускав 17,3 вагона із зерном, ПП "Ізов-Грубешів" - 20 в/д, ПП "Мостиська-Медика" - 22,13 в/д. На румунському ПП "Вадул-Сірет - Дорнешть" середній показник становив 47,7 в/д із зерном, ПП "Дякове-Халмеу" - 8,5 в/д.

На українсько-угорському кордоні перевалка зернових вантажів у травні в ПП "Чоп-Загонь" становила 39,5 в/д, у ПП "Батєве-Еперєшкі" в травні зафіксовано перевалку 25,6 в/д, максимальний показник у травні - 93,9 в/д.

"На всіх західних ПП, якщо аналізувати статистику останніх п'яти місяців, спостерігається просідання перевезень від півтора до п'яти разів. Решта обмежень на експорт із дозволом транзиту суттєво впливає на експорт зерна через західні кордони", - резюмував Ткачов.

Керівник УЗ повідомив, що станом на 8 червня 2023 року в напрямку портів Великої Одеси рухаються 2663 вагони із зерновими вантажами. Середньодобове вивантаження в червні становить 493 вагони із зерном. Час очікування вивантаження (черга) становить 4,9 доби.

У порт Ізмаїл станом на 8 червня прямує 1656 вагонів із зерновими вантажами. За період із 29 травня черга зменшилася на 23,48%. Середньодобове вивантаження за червень становило 122 вагони із зерном. Час очікування вивантаження (черга) сягає 11,3 доби.

"Робота "зернового коридору" на сьогодні важкопрогнозована, країна агресор постійно змінює кількість оглядів суден і висуває різні вимоги, крім того, заблоковано роботу порту "Південний". Ситуація в порту Ізмаїл залишається складною через велике скупчення вагонів. Навантаження в напрямку порту планується з урахуванням переробних спроможностей одержувачів/операторів, але через погодні умови вони вивантажують значно менше за запланований обсяг", - зазначили в УЗ.