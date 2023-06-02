Економіка

12:16 02.06.2023

"ДТЕК" у межах підготовки до ОЗП 2023/2024 відремонтував 15% енергоблоків

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"ДТЕК" у межах підготовки до ОЗП 2023/2024 відремонтував 15% енергоблоків

Енергохолдинг "ДТЕК" на початок червня відремонтував уже чотири енергоблоки своїх теплоелектростанцій у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/2024 рр., що становить 15% від загальної кількості запланованих до ремонту енергоблоків.

Згідно з повідомленням холдингу в телеграм-каналі в п'ятницю, в рамках ремонтної кампанії 2023 року планується полагодити 27 енергоблоків.

"Чотири з них уже відремонтували, ще дев'ять - у процесі", - поінформували в ДТЕК.

Виходячи з повідомлення, за півмісяця інвестиції компанії в ремонти ТЕС порівняно з даними на 17 травня зросли на третину - до 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося, у середині травня "ДТЕК" інформував, що підготував до осінньо-зимового сезону 2023-2024 років два енергоблоки ТЕС, на різних етапах ремонтів перебувають ще сім енергоблоків.

"З початку 2023 року компанія інвестувала понад 890 млн грн у ремонт ТЕС", - констатували в енергохолдингу.

Загалом на відновлення пошкодженого та зруйнованого ворогом обладнання теплоелектростанцій "ДТЕК" необхідно майже 7 млрд грн.

 

Теги: #енергетика #дтек #озп

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