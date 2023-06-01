Економіка

10:10 01.06.2023

Тариф на е/е для населення у 2,64 грн/кВт-год встановлено до кінця року - постанова уряду

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Тариф на е/е для населення у 2,64 грн/кВт-год встановлено до кінця року - постанова уряду

Тариф на електроенергію для індивідуальних і колективних побутових споживачів у 2,64 грн/кВт-год із ПДВ установив Кабінет Міністрів України з 1 червня до 31 грудня 2023 року включно.

Про це свідчить опублікована на урядовому порталі постанова №544 від 30 травня 2023 року, згідно з якою внесено зміни до постанови №483 від 5 червня 2019 року про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі його функціонування.

Згідно з постановою, тариф становить 2,2 грн/кВт-год плюс ПДВ 0,44 грн/кВт-год.

Як повідомлялося, на своєму засіданні 30 травня уряд встановив єдиний тариф для побутових споживачів на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього діяв тариф 1,44 грн/кВт-год з ПДВ за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год з ПДВ за умови споживання понад цей показник. Міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи рішення, зазначив, що другого етапу підвищення тарифів поки що не передбачено. При цьому він зазначив, що зберігається нічний тариф, який становить 50% від загального, і субсидії громадянам.

Теги: #тариф #електроенергія

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