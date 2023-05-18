ЄБРР розгляне збільшення капіталу на EUR3-5 млрд для підтримки України

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) визнала необхідність додаткової підтримки акціонерів для роботи банку в Україні, яка посилилася після російського вторгнення в лютому 2022 року, і оцінює її в EUR3-5 млрд.

"Пропозицію від Ради директорів щодо обсягу підтримки ЄБРР для України та потенційного збільшення сплаченого капіталу буде передано Раді керівників для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року", - ідеться в повідомленні банку в четвер за підсумками щорічного засідання, що цього року відбувається в Самарканді (Узбекистан).

Акціонерами ЄБРР є 71 країна, а також ЄС і Європейський інвестбанк. Частка США - 10,1%, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії - по 8,6%, Росії - 4%, Канади та Іспанії - по 3,4%, ЄС та ЄІБ - по 3%, Нідерландів - 2,5%, Австрії, Бельгії, Швеції та Швейцарії - по 2,3%, тоді як решти - від 1,3% і нижче. Зокрема, частка України - 0,8%.

ЄБРР нагадав, що 2022 року надав Україні EUR1,7 млрд і того самого року залучив ще EUR200 млн від банків-партнерів, а загалом зобов'язався надати країні EUR3 млрд упродовж 2022-2023 рр., для чого мобілізував EUR1,5 млрд від 19 міжнародних донорів, щоб покрити частину ризику.

Рада керівників підтвердила, що банк, працюючи в партнерстві з іншими, має відігравати важливу роль у міжнародних зусиллях із підтримки реальної економіки України як під час війни, так і під час реконструкції. Основна увага ЄБРР в Україні у воєнний час зосереджена на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури на національному та муніципальному рівнях, наданні фінансування торгівлі та підтримці приватного сектору.

Зазначається, що Рада керівників вважає сплачений капітал найбільш дієвим, ефективним і справедливо розподіленим інструментом для надання подальшої підтримки.

"Збільшення капіталу на EUR3-5 млрд дасть змогу здійснювати інвестиції такого характеру та масштабу без необхідності систематичного розподілу ризиків донорів у 2024 році", - наголошується в повідомленні.

За словами президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо, таке рішення відображає зобов'язання акціонерів банку підтримувати Україну, а також їхню довіру до ЄБРР у виконанні цієї ролі підтримки в Україні як під час війни, так і в подальшій післявоєнній реконструкції.

У разі схвалення збільшення капіталу буде третім випадком, коли акціонери банку погодяться збільшити його капітальну базу.

ЄБРР засновано 1991 року з капіталом у 10 млрд екю. У 1996 році ця сума подвоїлася до 20 млрд екю, а потім ще більше зросла після світової фінансової кризи - до EUR30 млрд у 2010 році.

Міністр фінансів України Сергій Марченко привітав таке рішення ЄБРР, однак закликав виключити РФ зі складу акціонерів ЄБРР та інших міжнародних організацій.

ЄБРР уточнив, що рішення Ради керівників щодо підтримки України було одним із трьох ключових рішень, ухвалених на зустрічі в Самарканді. Друге полягало в тому, щоб дати офіційний дозвіл на обмежене розширення діяльності ЄБРР у країнах Африки на південь від Сахари, вперше включно з Іраком як частиною "регіону південного і східного Середземномор'я" банку. Третій - модернізувати систему управління капіталом банку.

Ця третя резолюція є частиною відповіді банку на звіт про достатність капіталу багатосторонніх банків розвитку. Вона розширить джерела мобілізації та посилить вплив ЄБРР на весь спектр його діяльності, хоча в короткостроковій перспективі ця зміна не створить додаткових можливостей, зазначається в повідомленні.

ЄБРР уточнив, що донорами, які вже надали підтримку Україні, є США, Норвегія, Франція, Нідерланди, Іспанія, ЄС, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Південна Корея, Швейцарія, Тайбей, Китай, Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Ірландія та Швеція.