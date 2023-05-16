ЄС має протидіяти постачанням з Індії палива, виготовленого з російської нафти, - Боррель

Європейський Союз має вжити заходів проти перепродажу Індією російської нафти після її переробки, зокрема в дизпаливо, на тлі посилення санкцій проти енергетичного сектора РФ, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель виданню Financial Times.

За його словами, Брюссель обізнаний про те, що індійські нафтопереробні заводи купують великі обсяги російської нафти, а потім переробляють її в паливо для продажу в Європі. При цьому він уперше сказав, що ЄС має вжити заходів для припинення цього.

"Якщо дизельне паливо або бензин надходить до Європи з Індії і виробляється з російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і держави-члени мають вжити заходів", - сказав Боррель.

Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти після початку повномасштабної війни РФ проти України. Індійські НПЗ отримують більший прибуток, купуючи нафту зі значною знижкою і продаючи нафтопродукти за повною ціною в Європу. Така торгівля є законною з точки зору санкцій ЄС, але зазнає критики з боку тих, хто хоче, щоб проти Росії було впроваджено суворіші санкції, оскільки нинішня ситуація дає змогу Москві, як і раніше, отримувати значні суми від продажу нафти - найбільшої складової бюджету країни, зазначається в статті.

"Те, що Індія купує російську нафту, це нормально. І якщо завдяки нашій стелі цін на нафту Індія може купувати її набагато дешевше, то чим менше грошей отримає Росія, тим краще, - сказав Боррель. - Але якщо Індія використовує це для того, щоб бути центром, де переробляється російська нафта, і продавати нам нафтопродукти, ми маємо діяти".

Тим часом наявні санкції, зокрема щодо Ірану та Венесуели, загалом визнають, що після переробки нафта більше не визначається як отримана з країни, в якій вона була видобута. Індійські НПЗ, наприклад, використовують для переробки нафту з різних країн, включно з Росією, що ускладнює визначення точного походження окремого бареля дизельного палива або бензину.