Економіка

13:36 12.05.2023

"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

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"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала Національній гвардії України оптику і техніку на 10 млн грн.

Згідно з інформацією компанії, за всією лінією фронту тривають важкі й небезпечні бої - щоб підвищити ефективність наступальних операцій і знизити втрати українських захисників, "Метінвест" передав велику партію оптики і техніки загальною вартістю 10 млн грн.

При цьому уточнено, що допомогу в рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова знову отримав підрозділ Гвардії наступу Національної гвардії України. Тепер у розпорядженні бійців - низка корисного обладнання: 20 приладів нічного бачення, 7 далекомірів, 30 коліматорних голографічних прицілів і збільшувачів-магніфаєрів до них, 10 біноклів Schteiner, 7 квадрокоптерів DJI MAVIC 3Т і FMC, а також планшети і ноутбук. А для підвищення мобільності бійців на фронт поїдуть бус і пікап.

Пресслужба наголошує, що всі одержувані пристрої - високотехнологічні та якісні. За словами воїнів, вони допоможуть виконувати спеціальні бойові завдання ефективніше і з меншими втратами.

"За допомогою нових далекомірів ми можемо дуже точно на дистанції до 2 км визначати відстань до цілей. А відповідно, більш ефективно планувати дії, коригувати вогонь на ураження всіма частинами підрозділу. Тому для нас це дуже необхідна техніка! Здебільшого у ворога немає таких пристроїв, вони значно відстали - як у тактиці, так і в технічному спорядженні. Тому мати такі речі на озброєнні - для нас велика перевага. З технікою від Сталевого Фронту ми знищуватимемо ворога ще ефективніше, не залишаючи жодного шансу. Саме такого приладдя наші війська потребують у перемозі", - пояснює заступник голови роти одного з підрозділів наступу з позивним Лео, якого цитує пресслужба.

Незважаючи на те, що це обладнання досить дефіцитне на ринку, "Метінвест" робить усе можливе, щоб забезпечити військовослужбовців усім необхідним.

"Прилади нічного бачення, які ми передаємо, це повнофункціональні прилади, що відповідають військовим стандартам НАТО. Постачання такої високопрофесійної військової техніки потребує узгодження документів дозвільного характеру для переміщення через кордон, контролю за логістикою та власне передачею. З виконанням кожного нового запиту військових ми дедалі ретельніше оцінюємо потреби та якість техніки. Намагаємося задовольняти специфічні потреби захисників, де через складність централізованих постачань допомога потрібна найбільше", - коментує старший менеджер Управління злиття та поглинання Проектного офісу групи "Метінвест" Олександр Куль.

Раніше "Метінвест" доставив на Донецький напрямок партію техніки загальною вартістю 2,3 млн грн. Захисники отримали шість дронів, комплекс Starlink, два акумулятори EcoFlow, три радіостанції, п'ять приладів нічного бачення, а також протигази. Загалом з початку повномасштабної війни в рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова компанія спрямувала на допомогу українській армії понад 1,6 млрд грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #зсу #метінвест #благодійність

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