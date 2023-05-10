Економіка

15:12 10.05.2023

Кабмін додав елеватори та виробництво ветпрепаратів до списку критично важливих об'єктів інфраструктури

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Кабмін додав елеватори та виробництво ветпрепаратів до списку критично важливих об'єктів інфраструктури

Уряд України розширив перелік об'єктів критичної інфраструктури двома позиціями - виробництвом ветеринарних препаратів та експлуатацією елеваторів, що дасть змогу компаніям, які потрапили до нього, першочергово бронювати військовозобов'язаних працівників і здійснювати закупівлі за спрощеною процедурою.

"Виробництво ветеринарних препаратів є важливою галуззю для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в країні, і ця галузь потребує підтримки держави", - наведено на сайті Мінагрополітики коментар першого заступника міністра Тараса Висоцького до постанови Кабміну №455 від 9 травня.

Він також зазначив, що безперервна робота елеваторів необхідна для стабільного і рівномірного експорту та стратегічного забезпечення продовольчим запасом.

Перелік об'єктів критичної інфраструктури регламентується постановою уряду №1109 від 9 жовтня 2020 року в редакції постанови №1384 від 16 грудня 2022 року.

Наказом Мінагрополітики від 21 лютого 2023 року №223 було затверджено Критерії щодо визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Теги: #критична_інфраструктура

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