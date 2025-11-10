Інтерфакс-Україна
Події
13:02 10.11.2025

О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

2 хв читати
О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

В найбільш постраждалих від масованого російського удару по критичній інфраструктурі України у ніч проти суботи, 8 листопада, поступово налагоджується ситуація з енерго-, тепло- і водопостачанням, зокрема поновлено водопостачання на Полтавщині, на Харківщині з теплом вже 72% мешканців, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Триває ліквідація наслідків масованого російського удару по критичній інфраструктурі країни. Профільні служби відновлюють тепло- та водопостачання", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Кулеба більш детально поінформував щодо ситуації в найбільш постраждалих регіонах.

Так, за його словами, на Полтавщині "запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, тож люди - з водою. Школи, садочки, лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, ділянки з плановими відключеннями дублюються автобусами".

На Харківщині водопостачання забезпечене, тепло вже мають 72% мешканців. "Відновлювальні роботи ще тривають. На пошкоджених об’єктах критичної інфраструктури продовжується обстеження обладнання та усунення пошкоджень. Метрополітен працює, також передбачені додаткові маршрути наземного транспорту", - зазначив Кулеба.

"Дніпропетровщина. У Павлограді через пошкодження систем електропостачання внаслідок ворожої атаки була зупинена частина котелень. Вже підключено 30%, пускові роботи продовжуються", - додав він.

"Загалом по Україні із централізованим опаленням 67% житлових будинків та 84% об’єктів соціальної сфери. Органи місцевого самоврядування продовжують підключати обʼєкти до тепла. Усі служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем", - написав Кулеба.

"Дякуємо усім комунальникам, ремонтним бригадам, енергетикам, які щодня повертають українцям тепло, воду і світло навіть під обстрілами", - резюмував віцепрем’єр-міністр.

Теги: #відновлення #критична_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 09.11.2025
Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

22:56 08.11.2025
Опалення в Полтаві буде відновлено вночі, по області розгорнули Пункти незламності

Опалення в Полтаві буде відновлено вночі, по області розгорнули Пункти незламності

19:10 06.11.2025
Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

16:44 31.10.2025
До кінця року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури - Мінрозвитку

До кінця року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури - Мінрозвитку

16:11 29.10.2025
Інклюзивні та комфортні. БФ Solidarity та компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА допомогли оновити медзаклади на Оболоні

Інклюзивні та комфортні. БФ Solidarity та компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА допомогли оновити медзаклади на Оболоні

12:57 28.10.2025
У Лозовій і прилеглих населених пунктах без світла залишаються 4 тис. абонентів - Синєгубов

У Лозовій і прилеглих населених пунктах без світла залишаються 4 тис. абонентів - Синєгубов

13:36 27.10.2025
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у Києві та чотирьох областях для понад 184 тис. абонентів

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у Києві та чотирьох областях для понад 184 тис. абонентів

21:32 22.10.2025
Наразі складно давати точні прогнози щодо термінів повного відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури

Наразі складно давати точні прогнози щодо термінів повного відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури

13:15 22.10.2025
"Укрзалізниця" поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж

"Укрзалізниця" поступово відновлює інфраструктуру та подає напругу до мереж

19:40 21.10.2025
У Ворзелі заклали капсулу на старт будівництва Центру взаємодії за сприяння УЧХ

У Ворзелі заклали капсулу на старт будівництва Центру взаємодії за сприяння УЧХ

ВАЖЛИВЕ

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

ОСТАННЄ

ТЕС ДТЕК зазнали атак 5-6 балістичних ракет останнім часом - Сахарук

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Українська видавнича асоціація пропонує створити "Культурний пакунок" у межах "Зимової підтримки"

Дощі можуть ускладнити рух транспорту і роботу енергетичних та комунальних підприємств у 6 областях – Гідрометцентр

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

У Раді ініціюють створення ТСК щодо злочинів РФ проти журналістів

Дощі вмиють Україну найближчими днями

Кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї – поліція

Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

Петиція про встановлення відеоспостереження на зупинках і підземних переходах в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА