О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

В найбільш постраждалих від масованого російського удару по критичній інфраструктурі України у ніч проти суботи, 8 листопада, поступово налагоджується ситуація з енерго-, тепло- і водопостачанням, зокрема поновлено водопостачання на Полтавщині, на Харківщині з теплом вже 72% мешканців, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Триває ліквідація наслідків масованого російського удару по критичній інфраструктурі країни. Профільні служби відновлюють тепло- та водопостачання", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Кулеба більш детально поінформував щодо ситуації в найбільш постраждалих регіонах.

Так, за його словами, на Полтавщині "запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, тож люди - з водою. Школи, садочки, лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, ділянки з плановими відключеннями дублюються автобусами".

На Харківщині водопостачання забезпечене, тепло вже мають 72% мешканців. "Відновлювальні роботи ще тривають. На пошкоджених об’єктах критичної інфраструктури продовжується обстеження обладнання та усунення пошкоджень. Метрополітен працює, також передбачені додаткові маршрути наземного транспорту", - зазначив Кулеба.

"Дніпропетровщина. У Павлограді через пошкодження систем електропостачання внаслідок ворожої атаки була зупинена частина котелень. Вже підключено 30%, пускові роботи продовжуються", - додав він.

"Загалом по Україні із централізованим опаленням 67% житлових будинків та 84% об’єктів соціальної сфери. Органи місцевого самоврядування продовжують підключати обʼєкти до тепла. Усі служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем", - написав Кулеба.

"Дякуємо усім комунальникам, ремонтним бригадам, енергетикам, які щодня повертають українцям тепло, воду і світло навіть під обстрілами", - резюмував віцепрем’єр-міністр.