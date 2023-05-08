Україна отримала EUR189,32 млн від Світового банку - Мінфін
До загального фонду державного бюджету України надійшло EUR189,32 млн фінансування від Світового банку, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України в понеділок.
За даними відомства, кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
"Залучені кошти нададуть змогу відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стале державне управління в Україні", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Кошти будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.