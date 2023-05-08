Економіка

14:50 08.05.2023

Україна отримала EUR189,32 млн від Світового банку - Мінфін

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Україна отримала EUR189,32 млн від Світового банку - Мінфін

До загального фонду державного бюджету України надійшло EUR189,32 млн фінансування від Світового банку, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України в понеділок.

За даними відомства, кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

"Залучені кошти нададуть змогу відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стале державне управління в Україні", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

Теги: #мінфін #світовий_банк

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