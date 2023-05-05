Економіка

13:53 05.05.2023

Україна і Болгарія розроблять декларацію про двосторонню торгівлю соняшниковою олією

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Україна і Болгарія розроблять декларацію про двосторонню торгівлю соняшниковою олією

Аграрні міністерства України та Болгарії розпочинають розробку декларації про механізми впливу в разі можливих ринкових потрясінь, включно із різкою зміною цін, у двосторонній торгівлі соняшниковою олією, повідомила пресслужба Міністерства землеробства Болгарії.

"Декларація, як очікується, буде свідченням готовності обох сторін до спільних дій для запобігання майбутнім ринковим аномаліям", - ідеться в повідомленні болгарського аграрного відомства за підсумками переговорів, що відбулися в п'ятницю в Софії, міністра сільського господарства Болгарії Явора Гечева і міністра агрополітики України Миколи Сольського.

Сторони обговорювали надзвичайний захисний захід Європейської Комісії щодо тимчасової заборони імпорту з України чотирьох сільгоспкультур - пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику - до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Гечев поінформував учасників переговорів про рішення уряду Болгарії скасувати національну заборону на ввезення з України низки сільгосптоварів і заявив, що болгарська сторона уважно стежитиме за ринком як щодо соняшникової олії, так і іншої с/г продукції.

"Болгарія та Україна можуть працювати разом, щоб знайти довготривалі рішення для прискореного транзиту сільськогосподарських товарів до третіх країн і запропонувати їх Європейській Комісії", - сказав болгарський міністр.

Він повідомив, що наразі зусилля Болгарії зосереджені на розвитку логістичних систем, за допомогою яких коридори солідарності функціонуватимуть і виконуватимуть ту функцію, заради якої їх було створено.

"Разом ми можемо протистояти викликам, які створює поточна ситуація, і, таким чином, розв'язувати їх швидше й ефективніше", - наголосив Гечев.

Своєю чергою Микола Сольський висловив сподівання, що діалог між аграрними відомствами країн триватиме. Він запевнив болгарського колегу, що Україна готова спільно розв'язувати будь-які питання, що виникатимуть у майбутньому.

Зі свого боку Мінагрополітики України за підсумками переговорів повідомило про готовність Болгарії імпортувати всю агропродукцію з України, окрім зазначених вище чотирьох сільгоспкультур.

Теги: #україна #болгарія #олія

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