Економіка

14:24 04.05.2023

Україні доведеться імпортувати з середини літа 1ГВт потужності та запускати в роботу ТЕС на газі для покриття дефіциту е/е - експерт

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Україні доведеться імпортувати з середини літа 1ГВт потужності та запускати в роботу ТЕС на газі для покриття дефіциту е/е - експерт

Україні доведеться в літній пік споживання імпортувати приблизно 1 ГВт потужності, а також запускати в роботу додаткові блоки теплоелектростанцій, що працюють на газі, щоб покрити дефіцит потужності, що виникає через вихід АЕС у ремонт, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Упевнений, без дуже значних зусиль ми, найімовірніше, не уникнемо відключень е/е у другій половині липня і в серпні. На жаль, час для ремонту атомних станцій під час паводку, який триває з лютого і за три-чотири тижні закінчуватиметься, згаяно. Водночас, коли "Укргідроенерго" мало змогу постачати українцям електрику, атомні блоки не було виведено в ремонт, у підсумку їх буде виведено влітку. Це означає, що літній пік споживання, а це трапляється в липні та серпні обов'язково, практично нічим покривати", - сказав Харченко під час брифінгу в медіа-центрі в Києві в четвер.

За його словами, в Україні буде відчутний дефіцит саме генерації, і покрити його можна буде імпортом у доволі значних обсягах, а також запуском у роботу теплоелектростанцій, що працюють на газі.

"Усю потужність, яка нам доступна для імпорту, а це 1 ГВт, доведеться повністю використовувати. Але попередні розрахунки показують, що і цього буде недостатньо, і доведеться запускати енергоблоки, які можуть працювати лише на газі", - наголосив директор Центру досліджень енергетики.

При цьому він зазначив, що в разі імпорту "електрика буде дорогою", а у разі роботи додаткових потужностей на газі, складнішим стає питання накопичення цього ресурсу на наступний ОЗП.

"Загальна оцінка додаткових обсягів газу для проходження літнього піку і потім ОЗП - це приблизно 2 млрд куб м. Власного газу на ці обсяги точно не вистачить", - сказав Харченко.

Водночас він зазначив, що до початку опалювального сезону високовольтні мережі "будуть у хорошому стані, там триває дуже активна робота, хоча не все так, як хотілося б в ідеалі".

Як повідомлялося, на ринку висловлюють припущення, що влітку в ремонт підуть п'ять із дев'яти доступних Україні енергоблоків АЕС.

Раніше глава "Укренерго" Володимир Кудрицький передбачив дефіцит потужності для виробництва е/е влітку через надскладну ремонтну кампанію генерації у зв'язку з ушкодженнями від обстрілів і зазначив, що системний оператор розраховує компенсувати його включенням у роботу всіх можливих потужностей, а також, у разі необхідності, імпортом е/е.

Теги: #імпорт #електроенергія

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