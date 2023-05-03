Економіка

13:40 03.05.2023

Компанії РГК за 3 міс. надали ЗСУ та містам допомогу на 92 млн грн

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Компанії РГК за 3 міс. надали ЗСУ та містам допомогу на 92 млн грн

 Газорозподільні компанії, що працюють під брендом "Регіональної газової компанії", за перші три місяці 2023 року надали ЗСУ та містам допомогу на 92 млн грн.

"З перших днів повномасштабної війни українські газовики допомагають армії та сприяють відновленню населених пунктів. Сума допомоги, наданої за перші три місяці 2023 року, перевищила 92 млн грн", - повідомляється у пресрелізі РГК.

Загалом від початку воєнної агресії оператори газорозподільних мереж (ГРМ) під брендом РГК спрямували на ці цілі 273 млн грн.

"Насамперед кошти були спрямовані на підтримку мобілізованих та їхніх родин, адже в ЗСУ зараз служать понад 1 268 працівників газорозподільних компаній. За рік війни компанії, що працюють під брендом РГК, взяли шефство над окремими бригадами та підрозділами і допомагають їм на постійній основі", - ідеться в документі.

Наприклад, АТ "Чернівцігаз" допомагає підрозділу "Вовки Да Вінчі", а АТ "Чернігівгаз" опікується 21-м окремим стрілецьким батальйоном "Чернігів" і 1-ю окремою танковою Сіверською бригадою. Лише за останній час вони передали військовим тонну дизельного пального, ноутбуки, прилад нічного бачення та автомобіль.

"РГК постійно організовує допомогу у великих масштабах. Так, під час акції "Зігріємо наших" заводи RGC Production виготовили понад 1,6 тис. печей-буржуйок. Вони допомогли зігрітися тисячам українських військових, а також обігрівали об'єкти соціальної інфраструктури по всій Україні", - зазначили в компанії.

Ще один напрям - придбання машин під час постійної акції "Авто для ЗСУ".

За інформацією РГК, газовики з початку повномасштабної війни закупили для військових понад 200 автомобілів. Кожен з них пройшов повний техогляд і був оснащений для роботи в умовах передової.

"Також газорозподільні компанії передали з автопарків десятки одиниць будівельної та інженерної техніки. У першому кварталі 2023 року на придбання автотехніки спрямовано 3,7 млн грн", - доповнили в РГК.

Масштабною також є закупівля бойової техніки, зокрема дронів. Наприкінці 2022 р. компанії профінансували придбання для одного з підрозділів ударного безпілотника "Тор" вартістю 1,7 млн грн. Ця допомога триває і в 2023 році - у першому кварталі на придбання бойової техніки витрачено 2,5 млн грн.

"Ми визначилися з пріоритетами нашої допомоги. Ми допомагаємо планово і регулярно. Завдяки тісному зв'язку з військовими закриваємо їхні найважливіші потреби", - заявив генеральний директор РГК Олексій Тютюнник, слова якого процитовано у пресрелізі.

Крім того, важливим напрямком є гуманітарна допомога населенню та відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури - шкіл, будівель і споруд. У першому кварталі 2023 року на ці цілі було виділено 6,5 млн грн.

Наразі РГК спільно з благодійним фондом "Повернись живим" оголосила збір мільйон гривень для купівлі тренажера протитанкового ракетного комплексу (ПТРК).

"Завдяки клієнтам компанії вже зібрано близько 275 тис. грн. Долучитися до збору можна, перейшовши за посиланням, або в "104.ua клієнтські простори", де триває всеукраїнська акція газовиків "Рік незламності", - поінформували в РГК.

Теги: #зсу #ргк #чернівцігаз

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