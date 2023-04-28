Економіка

19:27 28.04.2023

Штучне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні - Зеленський про розмову з Мішелем

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Штучне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні - Зеленський про розмову з Мішелем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Розповів про трагічні наслідки чергового обстрілу українських міст ракетами та безпілотниками, в результаті якого загинули мирні жителі, у тому числі й діти", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції. Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично", - написав також Зеленський.

Він висловив переконання, що "в умовах війни з Росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС".

Президент висловив глибоке занепокоєння цими заборонами та наголосив, що "ці кроки є грубим порушенням букви і духу Угоди про асоціацію та установчих договорів ЄС".

Також Зеленський закликав до пошуку збалансованого вирішення ситуації в конструктивний і партнерський спосіб з урахуванням законодавства ЄС, Угоди про асоціацію й інтересів усіх сторін.

"Найкращим рішенням стало б продовження безмитної торгівлі на необмежений термін. Таке рішення є вигідним і для України, і для низки сусідніх держав - членів ЄС, які вже мають суттєві конкурентні переваги від збільшення українського експорту, а їхнє населення отримує доступ до дешевої та якісної української продукції", - наголосив глава Української держави.

Своєю чергою Мішель висловив готовність долучитися до вирішення цієї ситуації, зокрема шляхом контактів з окремими причетними лідерами ЄС.

Зеленський висловив вдячність Мішелю за "незмінну підтримку і лідерство у зміцненні єдності та солідарності держав Європейського Союзу з Україною".

Глави України та ЄС домовилися про подальші контакти з "цих та інших питань".

 

 

Теги: #розмова #зеленський #мішель

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