Україна обговорює з МФО залучення інвестицій у відновлення та розвиток енергосектора

Представники Міністерства енергетики України та великих енергетичних і нафтогазових компаній країни обговорюють із представниками міжнародних фінансових організацій (МФО) залучення інвестицій у відновлення і розвиток паливно-енергетичного комплексу.

Згідно з пресрелізом міністерства, зокрема, заступник міністра Фарід Сафаров під час двосторонньої конференції з відновлення України в Римі провів зустрічі з представниками Світового банку (СБ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Під час зустрічі заступник голови Міненерго розповів про потреби українського енергосектора у фінансовій допомозі на відновлення і підготовку до наступного осінньо-зимового періоду, ключові пріоритети в енергетиці, а також акцентував увагу на досягненні прогресу в питаннях корпоративної реформи.

Участь у зустрічах із керівництвом МФО та італійських Eni й Ansaldo Energia взяли представники НЕК "Укренерго", "Оператор ГТС України", "Нафтогаз України", "Укрнафта", "ДТЕК", "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Зокрема, сторони обговорили потенційну співпрацю у видобутку вуглеводнів, постачанні нафти, реалізації стратегії розвитку децентралізованої генерації.

"Міненерго створило можливість прямої комунікації керівників українських енергокомпаній, які презентували свої ключові показники та інвестиційні проєкти, до яких вони хочуть залучити іноземний капітал", - сказав Сафаров.

Пресслужба ДТЕК уточнила, що генеральний директор Максим Тімченко під час зустрічей наголосив на важливості забезпечення надійності інвестицій в українську енергетику та запровадження комплексних заходів страхування ризиків, оскільки інвестори потребують гарантій і заходів для зниження ризиків під час здійснення довгострокових інвестицій.

"Наша мета – єдина програма відновлення енергетичного секторуа України. Для цього необхідна консолідація міжнародної допомоги, державної підтримки, можливостей кредитування від міжнародних фінансових установ. Фінансування МФО для відновлення зараз доступне лише для державних компаній. Сподіваємося, незабаром такий підхід буде переглянуто, що дасть змогу пришвидшити відновлення та покращити електропостачання. Найціннішою формою підтримки нашої енергетики на сьогодні було б залучення інвестицій в українську зелену енергетику", - сказав він.

Джерело: https://www.mev.gov.ua/novyna/farid-safarov-proviv-zustrichi-z-partneramy-zi-svitovoho-banku-yevropeyskoho-banku

https://dtek.com/media-center/news/maxim-timchenko-private-companies-will-play-a-leading-role-in-the-recovery-of-the-ukrainian-energy-sector/