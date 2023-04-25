"Нова пошта" планує встановити 20 мобільних відділень на деокупованих територіях до кінця 2023р.

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" будуватиме мобільні відділення нового формату на деокупованих територіях і планує довести їхню кількість до 20-ти до кінця 2023 року, повідомила пресслужба поштового оператора у вівторок.

"Перше модульне мобільне відділення розпочало роботу у місті Великий Бурлук на деокупованій Харківщині", - зазначив поштовий оператор.

Згідно з релізом, новий тип відділення має площу 68 кв. м і складається з чотирьох модулів: клієнтська зона з примірювальною, складське приміщення для зберігання посилок, тераса з поштоматом та крита зона для навантаження/розвантаження машин. Також відділення оснащене приладами для обігріву та автоматичними розсувними дверима для комфорту клієнтів та працівників.

У "Новій пошті" зазначили, що серед переваг мобільного відділення - можливість швидко відновлювати мережу поштового оператора на деокупованих територіях, де стаціонарні будинки зазнали сильних руйнувань. Крім того, на встановлення та запуск модульного мобільного відділення потрібно один-два дні.

Відділення у Великому Бурлуці працює з 11:00 до 16:00 щодня, окрім неділі з посилками до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.