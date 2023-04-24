Польські молочні асоціації проти закриття свого ринку для української молочної продукції

Об'єднання польських молочних асоціацій "Розуміння в молочній галузі" вимагає виключити молоко і молочну продукцію зі списку українських сільгосппродуктів, заборонених для імпорту до Польщі.

"Як представники молочної галузі, ми вважаємо, що поточні результати зовнішньої торгівлі молочними продуктами між Польщею та Україною не виправдовують запровадження таких різких заходів, як заборона імпорту молока й молочних продуктів до нашої країни", - йдеться в листі об'єднання, адресованому міністру розвитку економіки та технологій Польщі Вальдемару Буді.

Польські молочні асоціації висловили занепокоєння тим, що Україна може вжити заходів у відповідь у торгівлі з Польщею, що спричинить заборону експорту польських сирів, сухої сироватки та ферментованих продуктів, для яких Україна є важливим ринком збуту.

Вони нагадали, що ще до війни Україна хотіла обмежити експорт сиру з Польщі в Україну і звинувачувала польську сторону у використанні демпінгових цін.

У листі, який підписав голова об'єднання "Розуміння в молочній галузі" Ґжеґож Ганько, йдеться про те, що через зниження попиту на молочну продукцію, а також через інфляцію польські виробники та переробники молока змушені покладатися на експорт молочних продуктів. Однією з важливих країн у торгівлі молочною продукцією є Україна.

"Уже п'ять років ми є найбільшим постачальником сиру, молока, молочних напоїв і модифікованої сироватки в Україну. Україна є одним із найбільших одержувачів нашої молочної продукції за межами ЄС (EUR108 млн у 2022 році), і на неї припадає понад 3% усього нашого експорту. Україна займає 17% експорту польського йогурту, 7% експорту сиру та 9% сичужного сиру", - аргументували своє прохання польські виробники молока.

Вони висловили занепокоєння постановою Міністерства розвитку і технологій Польщі від 15 квітня 2023 року, де представлений список заборонених до імпорту українських сільгосптоварів, і попросили вилучити з додатка до цього документа молоко і молочну продукцію.

Як повідомлялося, аграрні міністри п'яти країн - Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини - звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити заборону на імпорт до їхніх держав розширених списків сільгосппродукції через скупчення на території цих держав великих обсягів української продукції, яка слідує коридорами солідарності.