"Нова Пошта" призупинила відправку продуктів до ЄС через обмеження імпорту українських с/г товарів

Група компаній "Нова Пошта" призупинила прийом харчових продуктів для відправки до всіх країн ЄС через запровадження обмежень на імпорт на польській митниці, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми чекаємо на подальші роз'яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок", - йдеться у повідомленні.

Усі відділення "Нової Пошти" тимчасово не приймають будь-які продукти у складі міжнародних посилок, що прямують до ЄС, у зв'язку з запровадженням урядом Польщі тимчасових обмежень на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України – цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів тощо.

Заснована у 2001 році, ГК "Нова Пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії складається з понад 6 тис. відділень по всій країні. Група "Нова Пошта" надає клієнтам повний спектр логістичних та пов'язаних із ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова Пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) та "Нова Пошта Глобал".

Нагадаємо, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія запровадили заборону на низку сільгосптоварів з України, проте не забороняли їхній транзит своєю територією.