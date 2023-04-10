NovaPay публічно розмістить дебютний випуск 3-річних облігацій на 100 млн грн під 20% річних

Платіжна система NovaPay із групи "Нова пошта" 14 квітня розпочне публічне розміщення дебютного випуску трирічних облігацій на суму 100 млн грн.

Згідно з проспектом емісії, облігації випускаються з одним купоном, яким виплачується одночасно з погашенням – з 14 до 20 квітня 2026 року, номінальна дохідність – 20% річних.

NovaPay самостійно розміщуватиме облігації на фондовій біржі "ПФТС", запланована ціна продажу – за номіналом, але її можна переглянути у бік збільшення, залежно від попиту.

Емітент не пропонує обов'язкової оферти, але допускає достроковий викуп за згодою сторін за домовленою між ними вартістю.