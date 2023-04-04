Економіка

14:38 04.04.2023

ЄС та США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати та розвивати енергетичний сектор

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ЄС та США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати та розвивати енергетичний сектор

Рада ЄС-США з енергетики, яка засідала у вівторок у Брюсселі, запевнила у спільній заяві у продовженні підтримки подальшої інтеграції України та Молдови з Євросоюзом, зокрема "в усіх енергетичних секторах".

"Ми хочемо підтримати Україну у відновленні екологічно чистих енергетичних систем. Перехід до "зеленої" енергетики та енергетична безпека для наших безпосередніх сусідів - України, Молдови та Західних Балкан - є для нас ключовими питаннями", - сказав на засіданні спільної ради його співголова, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

У заяві сторін наголошується, що "після успішної синхронізації України та Молдови з електромережею ЄС рада має намір продовжувати підтримувати швидке відновлення та реконструкцію України, а також підтримувати як Україну, так і Молдову, допомагаючи їм в їхньому довгостроковому економічному переході та переході на екологічно чисту енергію".

"Рада продовжує підтримувати інтеграцію обох країн з ЄС у всіх енергетичних секторах, зокрема шляхом прискорення розвитку енергетичних інфраструктури та взаємозв'язків. Рада підтримала реформаторські зусилля України та Молдови, спрямовані на досягнення цілей, покладених в основу їхнього статусу кандидатів на членство в ЄС, та закликала їх продовжувати йти цим шляхом, зокрема, шляхом забезпечення прозорості, надійності та незалежності інститутів в енергетичному секторі", - заявили представники ЄС і США.

Держави-члени ЄС та США, йдеться у документі, мають намір продовжувати надавати Україні та Молдові "надзвичайну енергетичну допомогу" через створені у 2022 році форуми підтримки, включно із координаційним форумом G7+ та Міжнародною енергетичною консультативною радою для України.

Рада, наголошується в заяві, визнала важливий внесок Фонду енергетичної підтримки України, створеного секретаріатом Енергетичного співтовариства, та механізму цивільного захисту ЄС, координованого Європейською комісією, "у наданні ефективної та цілеспрямованої підтримки для протидії атакам на критичні енергетичні інфраструктури".

Теги: #сша #єс #енергетика

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