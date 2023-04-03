Кількість відправлень фізосіб через "Нова пошта Глобал" у 2022 році зросла вдев'ятеро

"Нова пошта Глобал", частина групи компаній "Нова пошта", у 2022 році доставила 5,6 млн міжнародних посилок, кількість відправлень за кордон від фізичних осіб збільшилася вдев'ятеро порівняно з 2021 роком, повідомила пресслужба поштового оператора в понеділок.

"Найбільше посилок доставлено до Польщі та Німеччини, адже саме в цих країнах опинилися понад 4 млн українців", - зазначили в компанії.

Згідно з релізом, загалом за минулий рік було відправлено 315 млн посилок, включно з 2,6 млн тонн вантажів, що на 15% менше, ніж у 2021 році (майже 370 млн посилок).

Поштовий оператор зазначив, що найактивніші відправлення припали на 30 грудня, коли компанія встановила новий рекорд добових відправлень - 1,9 млн посилок.

Як ідеться в повідомленні, "Нова пошта" за 2022 воєнний рік відкрила 1 тис. нових відділень, найбільше - у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях. Нові відділення також запрацювали в прифронтових містах: Ізюмі, Старому Салтові, Харкові, Святогірську, Лимані тощо.

Наразі компанія має 23,3 тис. точок сервісу, з них 9,3 тис. відділень і 14 тис. поштоматів.

"Нова пошта" також повідомила про перерахування до бюджету України минулого року 7,7 млрд грн податків, що на 700 млн грн більше, ніж у 2021 році.

За інформацією компанії, за минулий рік вона інвестувала 388 млн грн у закупівлю амуніції, дронів, генераторів та іншого обладнання для ЗСУ, а також на донати фондам і закупівлю обладнання для госпіталів та реабілітаційних центрів.

Окрім того, за 2022 рік "Нова пошта" доставила безоплатно 22 тис. тонн гуманітарної допомоги.

"На деокуповані території було доставлено 420,5 тис. посилок. З них 4 тис. посилок, або 49,8 тонни - посилки з допомогою від українців, які також були доставлені коштом "Нової пошти", - додали в компанії.