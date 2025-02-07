Зеленський анонсував низку дипломатичних зустрічей на рівні команд Офісу президента та адміністрації Трампа

Президент України Володимир Зеленський анонсував на наступних тижнях низку дипломатичних зустрічей на рівні команд Офісу президента та адміністрації Дональда Трампа.

"Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним", - написав Зеленський в телеграмі.

Він зазначив, що Україна цінує співпрацю з президентом Трампом. "Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим", - зазначив він.