22:01 07.02.2025
Зеленський анонсував низку дипломатичних зустрічей на рівні команд Офісу президента та адміністрації Трампа
Президент України Володимир Зеленський анонсував на наступних тижнях низку дипломатичних зустрічей на рівні команд Офісу президента та адміністрації Дональда Трампа.
"Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним", - написав Зеленський в телеграмі.
Він зазначив, що Україна цінує співпрацю з президентом Трампом. "Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим", - зазначив він.