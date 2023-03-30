Економіка

17:02 30.03.2023

"Енергоатом" завершив свою частину робіт із запуску потужної повітряної лінії електропередачі з Польщею

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"Енергоатом" завершив свою частину робіт із запуску потужної повітряної лінії електропередачі з Польщею

НАЕК "Енергоатом" прозвітувала про завершення в повному обсязі своєї частини робіт із запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми.

"Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи "Енергоатому" проводять роботи, що передують пусконалагоджувальним", - повідомляється в телеграм-каналі НАЕК за результатами візиту її голови Петра Котіна на одну з українських АЕС.

Там зазначили, що після завершення НЕК "Укренерго" її частини зобов'язань лінію можна буде вводити в експлуатацію, припустивши, що НЕК може закінчити свої роботи у квітні.

"Так ми розширюємо свої можливості та зміцнюємо зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли росія здійснює прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури", – наголосив Котін, слова якого наведено у повідомленні.

Він додав, що у перспективі ця лінія електропередачі дозволить Україні більше експортувати та імпортувати електроенергії до країн ЄС.

У НАЕК нагадали, що повітряну лінію електропередачі було виведено з експлуатації після розвалу СРСР і з 1991 року вона не працювала. Її не назвали з міркувань безпеки.

Теги: #польща #енергоатом #енергосистема

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