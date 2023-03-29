Економіка

14:54 29.03.2023

ФДМ сподівається відновити велику приватизацію у II-III кв.-2023

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ФДМ сподівається відновити велику приватизацію у II-III кв.-2023

Фонд державного майна (ФДМ) України очікує на ухвалення законопроєкту №8250 про оптимізацію структури Фонду, в якому є умова про розблокування великої приватизації, щоб у другому-третьому кварталі цього року відновити велику приватизацію, повідомив голова ФДМ Рустем Умєров.

"Всі великі об'єкти ми плануємо виставляти у другому-третьому кварталі. План "А" – приватизувати. План "Б" – якщо попиту на ці об'єкти не буде, почнемо довгостроково розвивати ці підприємства та зробимо їх привабливими для інвесторів у майбутньому", – сказав він в інтерв'ю "Forbes Україна", відповідаючи на запитання щодо планів приватизації "Центренерго" та ОГХК.

Умєров додав, що єдність серед депутатів є, тому він очікує на ухвалення закону найближчим часом.

За його словами, серед об'єктів, які готуються або готуватимуться до такого продажу, відчужений ВАКС на користь держави Демуринський ГЗК російського бізнесмена Михайла Шелкова, 66,65% ТРЦ Ocean Plaza Ротенбергів та Миколаївський глиноземний завод (МГЗ), за яким ще триває апеляційний розгляд ВАКС у суперечці з Олегом Дерипаскою.

"Якщо держава передасть нам інші російські активи, які будуть конфісковані рішенням суду, виставлятимемо їх на приватизацію. За всіма кейсами ми рухаємося максимально швидко", - наголосив глава ФДМ.

Він уточнив, що на підготовку об'єкта до приватизації потрібно від 60-90 днів, тому реально розпочати приватизацію заводу у другому-третьому кварталі цього року, проте поки що з трьох зазначених об'єктів Фонд отримав лише Демуринський ГЗК.

Щодо цього підприємства, яке видобуває титаново-цирконієву руду, Умєров зазначив, що для його запуску необхідно було 40 млн грн, тому на Prozorro було виставлено продукцію, що зберігалася на ГЗК, і за ці кошти було запущено підприємство та виплачено заробітну плату.

Глава ФДМ також зазначив, що Фонд на цей рік має завдання залучити до держбюджету-2023 6 млрд грн, але це вдасться за умови, що буде ухвалено закон, який відкриватиме велику приватизацію.

Умєров також повідомив, що за час після вступу його на посаду на початку вересня 2022 року частка від усіх 3600+ підконтрольних державі підприємств в управлінні ФДМУ збільшилася з близько 35% до 65%, або понад 2300 підприємств.

"На жаль, 85% з них є збитковими і не працюють. Наша мета - об'єднати у фонді всі державні підприємства", - додав глава відомства.

Він зазначив, що на підприємства, які не вдасться продати, планується залучати керівників, які відбираються через Prozorro.

Відповідаючи на питання щодо стадії створення Суверенного фонду, Умєров повідомив про плани розпочати роботу над відповідним законом у третьому кварталі цього року.

"Разом із Кабміном ми маємо вирішити, які активи туди увійдуть. З 3,6 тис. державних активів приблизно 2,6 тис. потрібно реорганізувати/ліквідувати, тому що вони існують лише на папері. З 1000, які залишилися, 700 перебувають на окупованих територіях. Тобто у нас є доступ тільки до 300 активів – з них 250 ми плануємо приватизувати, а 50 залишити у державі", – сказав голова ФДМ.

Як повідомлялося, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма минулого тижня на Українському саміті податкової реформи та антикорупції висловив сумнів, що в умовах війни Україні вдасться залучити інвесторів у процеси великої приватизації, на відміну від малої приватизації, що успішно триває.

Теги: #прогноз #фдм #приватизація

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