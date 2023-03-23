Економіка

17:29 23.03.2023

Внесення НАЗК Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української "дочки" - Райффайзен Банк

1 хв читати
Внесення НАЗК Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української "дочки" - Райффайзен Банк

Внесення Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) австрійського Raiffeisen Bank International до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української "дочки", повідомила пресслужба українського Райффайзен Банку в четвер.

"Це (рішення НАЗК – ІФ-У) жодним чином не стосується українського Райффайзен Банку як окремої юридичної особи й не позначається на його діяльності", - повідомила пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

Агентство також запитало коментарі від Національного банку України (НБУ) і Raiffeisen Bank International.

Як повідомлялося, НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати в РФ і офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".

Теги: #райффайзен #робота

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:02 13.03.2023
Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

21:14 13.03.2023
"Стальканат" працює на 70% потужності через ринок і логістику в результаті війни - СЕО

"Стальканат" працює на 70% потужності через ринок і логістику в результаті війни - СЕО

07:09 12.03.2023
У Харкові метро відновить роботу в неділю, наземний міськелектротранспорт поки замінюють автобуси

У Харкові метро відновить роботу в неділю, наземний міськелектротранспорт поки замінюють автобуси

07:55 09.03.2023
Після нічної ракетної атаки в Харкові не працює електротранспорт, метро переведено в режим укриття

Після нічної ракетної атаки в Харкові не працює електротранспорт, метро переведено в режим укриття

17:32 24.02.2023
Магазини "Auchan Україна" продовжують працювати у штатному режимі

Магазини "Auchan Україна" продовжують працювати у штатному режимі

07:20 23.02.2023
У Запоріжжі 23 лютого відновлять роботу міськелектротранспорту

У Запоріжжі 23 лютого відновлять роботу міськелектротранспорту

21:55 22.02.2023
Стефанчук: Немає загрози для роботи українського парламенту через зменшення кількості депутатів

Стефанчук: Немає загрози для роботи українського парламенту через зменшення кількості депутатів

10:49 20.02.2023
Енергосистема в понеділок працюватиме з резервом потужності – глава Міненерго

Енергосистема в понеділок працюватиме з резервом потужності – глава Міненерго

09:58 16.02.2023
Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

22:25 15.02.2023
У четвер у Києві відновлять роботу тролейбусні та трамвайні маршрути – Кличко

У четвер у Києві відновлять роботу тролейбусні та трамвайні маршрути – Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

ОСТАННЄ

Національна стратегія доходів буде побудована на концепції податкової моделі - заступник глави Офісу президента

Україна до перемоги має напрацювати модель найпривабливішої для бізнесу податкової реформи - Єрмак

Канадсько-українська фундація передала спеціальні захисні костюми для українських пожежників і працівників ДСНС

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Прямі збитки від агресії РФ за рік повномасштабної війни сягнули $143,8 млрд - KSE Institute

Англійський сніданок уперше коштує понад 35 фунтів

Шурма анонсує створену з BlackRock, JPMorgan і McKinsey концепцію проєктного фінансування

Американська DFC прийняла до розгляду перші п’ять інвестпроєктів в Україні на $430 млн

Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній

Нові концесійні проєкти готують в Одеському та Ізмаїльському портах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА