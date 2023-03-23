Прямі збитки від агресії РФ за рік повномасштабної війни сягнули $143,8 млрд - KSE Institute

Сума прямого задокументованого збитку інфраструктурі України за рік розв'язаної РФ повномасштабної військової агресії сягнула $143,8 млрд, випливає зі звіту Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute.

Згідно з ним, найбільша частка в загальній сумі збитків належить житловому фонду (37,3% або $53,6 млрд) та інфраструктурі (25,2% або $36,2 млрд).

Загалом за рік війни пошкоджено або зруйновано майже 153,8 тис. житлових будинків, із них 136 тис. приватних будинків, 17,5 тис. - багатоквартирних, біля 300 гуртожитків. Загальна площа постраждалих об'єктів становить 83,1 млн кв. м, що становить 8,2% загальної площі житлового фонду України.

За оцінками KSE, унаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 25,1 тис. км доріг і 344 мости або мостові переходи, 507 км залізничного полотна, пошкоджено 126 залізничних вокзалів і станцій, з яких понад 50 - знищено повністю. Прямий збиток транспорту становить $3,1 млрд або 223,4 тис. автомобілів.

Станом на кінець лютого сума збитків сфери освіти сягнула $8,9 млрд. Загалом зруйновано або пошкоджено 3,1 тис. освітніх закладів, з яких 1,5 тис. - середньої освіти, 909 - дошкільної, 528 - вищої.

Збиток українській енергетиці за рік війни сягнув $8,1 млрд, агропромисловому комплексу та земельним ресурсам - $8,7 млрд.

Після року повномасштабної війни збиток медичній сфері становить $1,8 млрд, сфері торгівлі - $2,6 млрд, сфері культури, туризму і спорту - $2,2 млрд, житлово-комунальному господарству - $1,4 млрд.

Експерти KSE також знизили оцінку збитків промисловості та підприємств із $13 млрд на грудень 2022 року до $11,3 млрд на кінець лютого 2023 року завдяки надходженню оновленої інформації про результати пошкодження активів після обстрілів. Так, за рік війни пошкоджено або зруйновано 426 великих або середніх підприємств.

Окрім того, KSE вперше підрахувала суму збитків лісовому господарству України. За рік війни вона становить майже $4,5 млрд.

Найбільше постраждали від війни Донецька ($32,2 млрд), Харківська ($31,2 млрд), Луганська ($17,7 млрд), Запорізька ($10,5 млрд), Київська ($9,1 млрд), Херсонська ($7,3 млрд), Чернігівська ($6,4 млрд) і Миколаївська ($6,3 млрд) області.

Оцінку проведено в межах Національної ради з відновлення України від наслідків війни спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством охорони здоров'я, Мінреінтеграції та у співпраці з іншими профільними міністерствами і Національним банком України.

Аналіз завданих збитків здійснюють аналітики KSE Institute та волонтери з партнерських організацій: Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ДП "Прозорро.Продажі", Prozorro, Української ради торговельних центрів, CoST Ukraine, "Вкурсі Агро", TVIS Ukraine, Асоціації рітейлерів України (RAU), Culver Aviation, Центру розвитку інновацій.