Credit Suisse приєднується до UBS

Credit Suisse і UBS уклали угоду про злиття в неділю після втручання Федерального департаменту фінансів Швейцарії, Національного банку Швейцарії та Швейцарського регулятора з нагляду за фінансовими ринками FINMA, йдеться в повідомленні Credit Suisse.

Згідно з ним, після злиття залишиться банк UBS, а всі акціонери Credit Suisse отримають одну його акцію за 22,48 акції Credit Suisse.

Зазначається, що до завершення злиття Credit Suisse продовжуватиме вести свою діяльність у звичайному режимі і здійснюватиме заходи з реструктуризації у співпраці з UBS.

Крім того Нацбанк Швейцарії надасть Credit Suisse доступ до механізмів, що забезпечують істотну додаткову ліквідність.

Уточнюється, що відповідно до надзвичайної постанови, виданої Федеральною радою Швейцарії, злиття може бути здійснено без схвалення акціонерів.

"Цей крок було зроблено після того, як Федеральний департамент фінансів Швейцарії, Національний банк Швейцарії та FINMA попросили обидві компанії укласти угоду, щоб відновити необхідну впевненість у стабільності швейцарської економіки і банківської системи", - наголошується в релізі.

Згідно з ним, очікується, що злиття буде завершено до кінця 2023 року, якщо це можливо. З метою плавної інтеграції Credit Suisse в UBS очікується, що UBS призначить ключовий персонал у Credit Suisse, щойно це буде юридично можливо.

Зазначається також, що FINMA визначило, що додатковий капітал 1-го рівня Credit Suisse (отриманий у результаті випуску відповідних облігацій) у сукупній номінальній сумі близько 16 мільярдів швейцарських франків буде списано до нуля.

Як повідомлялося, Credit Suisse 14 березня оголосив, що виявив "істотні недоліки" в процедурах звітності за 2021 і 2022 фінансові роки, і пообіцяв вжити заходів для їх виправлення. Його акції впали в ціні на 10,5%. За останні п'ять сесій вартість акцій Credit Suisse впала на 25%, а за рік - більш ніж утричі.

Раніше цього місяця банк повідомив, що зафіксував чистий збиток у розмірі 7,29 млрд франків за 2022 рік, показавши, таким чином, найгірший результат з моменту фінансової кризи 2008 року. А найбільший акціонер швейцарського банку - Saudi National Bank - тим часом виключив можливість нових інвестицій у Credit Suisse найближчим часом.