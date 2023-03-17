Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Разом із партнерами докладаємо зусиль щодо продовження зернової ініціативи. З початку дії ініціативи нам вдалося експортувати понад 24 млн тонн продовольства", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, у разі розблокування чорноморських морських шляхів Україна може експортувати вдвічі більше.

"Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Тому ми наполягаємо, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів. Такої самої позиції дотримуються Туреччина та ООН. Спроби агресора скоротити терміни продовження - це маніпуляція заради подальшого шантажу та нагнітання глобальної продовольчої кризи. Маємо цього не допустити", - підсумував він.