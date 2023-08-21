"Зернову угоду" має бути відновлено негайно

"Зернова угода", припинення якої було ініційоване 17 липня Москвою в односторонньому порядку, має бути відновлена і відновлена негайно, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Москва використовувала природний газ як зброю, спричинивши міжнародну енергетичну кризу та інфляцію. До того ж нещодавно вона припинила Чорноморську зернову ініціативу і доповнила таким чином свій тиск на світові ціни на продовольство", - заявив Міцотакіс після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Греції.

За його словами, "у такий спосіб стає зрозуміло, що наслідки війни не обмежуються межами нашого континенту, а стосуються всієї нашої планети".

"Тому ця конкретна практика має бути чітко засуджена, а угода має бути відновлена і відновлена негайно", - заявив він, зазначивши, що 50% українського зерна експортують саме грецькі кораблі.

Прем'єр Греції також засудив воєнні злочини РФ в Україні. "Це злочини, які мають бути покарані міжнародним судом", - сказав він.

Крім того, Міцотакіс повторно заявив про готовність Греції підтримати європейський шлях України, продовжувати надавати їй гуманітарну та оборонну підтримку і брати участь у післявоєнному відновленні.

Зокрема, за його словами, він обговорив із Зеленським участь Греції у відновленні пошкоджених в Одесі будівель, що входять до списку ЮНЕСКО.