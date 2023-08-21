Події

20:56 21.08.2023

"Зернову угоду" має бути відновлено негайно

1 хв читати
"Зернову угоду" має бути відновлено негайно

"Зернова угода", припинення якої було ініційоване 17 липня Москвою в односторонньому порядку, має бути відновлена і відновлена негайно, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Москва використовувала природний газ як зброю, спричинивши міжнародну енергетичну кризу та інфляцію. До того ж нещодавно вона припинила Чорноморську зернову ініціативу і доповнила таким чином свій тиск на світові ціни на продовольство", - заявив Міцотакіс після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Греції.

За його словами, "у такий спосіб стає зрозуміло, що наслідки війни не обмежуються межами нашого континенту, а стосуються всієї нашої планети".

"Тому ця конкретна практика має бути чітко засуджена, а угода має бути відновлена і відновлена негайно", - заявив він, зазначивши, що 50% українського зерна експортують саме грецькі кораблі.

Прем'єр Греції також засудив воєнні злочини РФ в Україні. "Це злочини, які мають бути покарані міжнародним судом", - сказав він.

Крім того, Міцотакіс повторно заявив про готовність Греції підтримати європейський шлях України, продовжувати надавати їй гуманітарну та оборонну підтримку і брати участь у післявоєнному відновленні.

Зокрема, за його словами, він обговорив із Зеленським участь Греції у відновленні пошкоджених в Одесі будівель, що входять до списку ЮНЕСКО.

Теги: #відновлення #зернова_угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:30 20.08.2023
На Київщині відновили 187 пошкоджених окупантами навчальних закладів – КОВА

На Київщині відновили 187 пошкоджених окупантами навчальних закладів – КОВА

22:17 18.08.2023
EFI Group розпочала відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських у Львівській області

EFI Group розпочала відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських у Львівській області

21:18 18.08.2023
Туреччина, Катар і Росія готують нову "зернову угоду"

Туреччина, Катар і Росія готують нову "зернову угоду"

19:04 18.08.2023
За програмою "єВідновлення" затверджено допомогу майже на 770 млн грн

За програмою "єВідновлення" затверджено допомогу майже на 770 млн грн

11:22 17.08.2023
У Києві погодили рішення про виплату близько 13 млн грн для відновлення житла

У Києві погодили рішення про виплату близько 13 млн грн для відновлення житла

20:04 16.08.2023
Відновлення України має відбуватися за принципами SMART

Відновлення України має відбуватися за принципами SMART

12:11 15.08.2023
Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

15:55 14.08.2023
Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини перспективи співпраці України з KfW

Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини перспективи співпраці України з KfW

20:49 12.08.2023
Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

17:47 11.08.2023
Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Грецію допомогти захисту чорноморської акваторії системами ППО

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16

Зеленський прибув до Греції для участі в саміті "Україна - Балкани"

Швеція не планує передавати Україні винищувачі Gripen - прем'єр-міністр Крістерссон

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала більш як на 1 млрд грн

ОСТАННЄ

Із Куп'янського району Харківської області евакуйовано майже 600 осіб, серед них 153 дітей

Зеленський закликав Грецію допомогти захисту чорноморської акваторії системами ППО

Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16

Держоператор залізничної мережі Італії має намір запустити високошвидкісне сполучення між містами Європи

ICPA забезпечить не лише збір доказів агресії РФ, а й дасть змогу їх уберегти від атак ворога

Плани Данії та Нідерландів поставити F-16 Україні не змінюють позиції Берліна щодо ракет Taurus

Питання доцільності ратифікації Римського статуту варто розглядати вже після перемоги України

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження противника

Російські війська продовжують систематичне мародерство на окупованих територіях

Суд засудив ексдиректора "Держзовнішінформу" до десяти років позбавлення волі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА