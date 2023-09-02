Події

20:28 02.09.2023

ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення "зернової угоди"

1 хв читати
ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення "зернової угоди"

ООН за підтримки Туреччини підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який стане основою для відновлення зернової ініціативи, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на пресконференції після переговорів у Москві, передає агентство Anadolu в суботу.

Повідомляється, що новий пакет пропозицій ООН передбачає перепідключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT і розморожування активів російських компаній у Європі.

Агентство Anadolu зазначає, що Москва пропонує відправити в Туреччину 1 млн тонн зерна, яке за фінансової підтримки Катару перероблятимуть і поставлятимуть у найменш розвинені країни.

"Однак порівняно з обсягом роботи Чорноморської зернової ініціативи, яка дає змогу експортувати близько 33 млн тонн зерна на рік, запропонований Росією обсяг зерна залишається набагато нижчим за потреби", - ідеться в повідомленні.

"Чорноморська зернова ініціатива стала великою операцією із гарантування світової продовольчої безпеки та стабільності світових цін на продовольство. Фактично, у разі відновлення зернової ініціативи відбудеться відвантаження 220 тис. тонн зерна з українських портів", - зазначає агентство.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 вересня може відвідати РФ для обговорення продовження "Чорноморської зернової ініціативи".

 

 

 

Теги: #оон #туреччина #зернова_угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:53 02.09.2023
В ООН очікують, що Зеленський братиме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

В ООН очікують, що Зеленський братиме участь у засіданні Генасамблеї та Ради безпеки

20:49 31.08.2023
Очільник МЗС Туреччини заявив про необхідність відновлення Чорноморської зернової угоди

Очільник МЗС Туреччини заявив про необхідність відновлення Чорноморської зернової угоди

15:11 31.08.2023
У МЗС України розраховують, що Туреччина припинить спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення українського експорту

У МЗС України розраховують, що Туреччина припинить спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення українського експорту

23:26 27.08.2023
Найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford прибув до Антальї

Найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford прибув до Антальї

23:48 25.08.2023
Відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи" є пріоритетом для Туреччини – глава МЗС

Відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи" є пріоритетом для Туреччини – глава МЗС

15:33 25.08.2023
Глава МЗС Туреччини прибув до Києва і зустрівся із Зеленським

Глава МЗС Туреччини прибув до Києва і зустрівся із Зеленським

21:08 24.08.2023
Через протоку Дарданелли знову пропускають судна, але лише в одному напрямку

Через протоку Дарданелли знову пропускають судна, але лише в одному напрямку

21:33 23.08.2023
Генсек ООН: Мою наступну доповідь про порушення прав людини в Криму незабаром буде представлено Генеральній Асамблеї

Генсек ООН: Мою наступну доповідь про порушення прав людини в Криму незабаром буде представлено Генеральній Асамблеї

20:56 22.08.2023
Рух суден через протоку Дарданелли закрили через роботу пожежної авіації

Рух суден через протоку Дарданелли закрили через роботу пожежної авіації

18:01 22.08.2023
Глава МЗС Туреччини відвідає Україну 25 серпня - ЗМІ

Глава МЗС Туреччини відвідає Україну 25 серпня - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна після війни буде країною інших правил

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

ОСТАННЄ

Україна після війни буде країною інших правил

Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

Російські війська завдали удару по Вугледару - загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення

ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС загальною потужністю майже 400 МВт

Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад

Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку визначатиме МОН - Данілов

ПриватБанк попередив про регламентні роботи в ніч на неділю

Із понеділка в "Дії" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси, зокрема сервіс із усиновлення

У результаті обстрілу в м. Середина-Буда загинув поліцейський під час виконання службових обов'язків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА