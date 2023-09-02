ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення "зернової угоди"

ООН за підтримки Туреччини підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який стане основою для відновлення зернової ініціативи, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на пресконференції після переговорів у Москві, передає агентство Anadolu в суботу.

Повідомляється, що новий пакет пропозицій ООН передбачає перепідключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT і розморожування активів російських компаній у Європі.

Агентство Anadolu зазначає, що Москва пропонує відправити в Туреччину 1 млн тонн зерна, яке за фінансової підтримки Катару перероблятимуть і поставлятимуть у найменш розвинені країни.

"Однак порівняно з обсягом роботи Чорноморської зернової ініціативи, яка дає змогу експортувати близько 33 млн тонн зерна на рік, запропонований Росією обсяг зерна залишається набагато нижчим за потреби", - ідеться в повідомленні.

"Чорноморська зернова ініціатива стала великою операцією із гарантування світової продовольчої безпеки та стабільності світових цін на продовольство. Фактично, у разі відновлення зернової ініціативи відбудеться відвантаження 220 тис. тонн зерна з українських портів", - зазначає агентство.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 вересня може відвідати РФ для обговорення продовження "Чорноморської зернової ініціативи".