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17:04 04.09.2023

Путін: Готові реанімувати "зернову угоду", щойно буде виконано вимоги Росії

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Путін: Готові реанімувати "зернову угоду", щойно буде виконано вимоги Росії

Росія готова реанімувати так звану зернову угоду після того, як буде виконано всі умови Москви, заявив президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів зі своїм турецьким колегою Таїпом Реджепом Ердоганом.

"Хотів би знову підтвердити нашу принципову позицію: ми будемо готові розглянути можливість реанімувати "зернову угоду". І я сьогодні про це ще раз сказав пану президенту (Туреччини - ІФ-У)", - зазначив Путін.

За його словами, "зробимо це одразу ж, щойно буде повністю виконано всі зафіксовані в ній домовленості про зняття обмежень на експорт російської агропродукції".

Водночас Путін сказав, що Росія має намір організувати постачання одного мільйона тонн зерна до Туреччини для перероблення з метою подальшого постачання до найбідніших країн світу. "Маємо намір організувати постачання 1 млн тонн зерна з Росії за преференційною ціною для перероблення до Туреччини і потім безоплатного транспортування до найбідніших країн", - сказав він.

"Розраховуємо в цьому сенсі й на допомогу Держави Катар, яка з гуманітарних міркувань готова підтримати найбідніші країни", - підсумував Путін.

Теги: #путін #ердоган #зернова_угода

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