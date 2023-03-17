Україна спільно з Westinghouse націлена витіснити Росію з ринку ядерного палива в Європі - міністр енергетики

Україна в перспективі може стати постачальником ядерного палива за технологією американської Westinghouse до європейських країн, заявив міністр енергетики Герман Галущенко 16 березня під час візиту на українське підприємство, де планують налагодити виробництво ядерного палива (тепловидільних збірок (ТВЗ) - ІФ-У) для реакторів російського виробництва ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.

"Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн", - зазначив він.

За словами міністра, на першому етапі налагодження виробництва ТВЗ за технологією Westinghouse на українському підприємстві в найближчі два роки планується розпочати випуск їхніх комплектуючих. Зокрема, 2023 року планується завершити ліцензування та вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024-го - головок для паливних касет. Зазначені компоненти використовуватимуть для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Як доповнив міністра президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, загалом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива компанія планує вийти за три роки.

"Планується, що за три роки ми вийдемо на повний цикл виготовлення ядерного палива в Україні. 2026 рік - дата, коли зможемо повністю виробляти наше українське паливо з виготовлюваних тут компонентів. А елементи, які виробляти не зможемо, закуповуватимемо у партнерів", - пояснив Котін.

Крім того, він наголосив на важливості виготовлення ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-440, яке раніше виробляла лише Росія.

Нині в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Слідом за налагодженням виробництва ТВЗ для реакторів ВВЕР-1000 Україна почне виробляти паливо і для реакторів ВВЕР-440.

Як наголосив голова "Енергоатома", компанія разом зі своїм стратегічним партнером в особі Westinghouse згодом може стати альтернативним постачальником ядерного палива для інших європейських країн, що використовують реактори радянського зразка, як-от Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія.

Водночас, за словами Галущенка, Україна є одним зі світових лідерів у галузі атомної енергетики, наразі українські фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій.

Як поінформували в НАЕК, "Енергоатом" і Westinghouse розпочали співпрацю з виробництва ядерного палива в серпні 2018 року з моменту початку американським партнером кваліфікації одного з відокремлених підрозділів НАЕК як постачальника головок і хвостовиків ТВЗ-WR. Протягом 2019-2020 років було організовано роботу з їх виробництва для паливних збірок Westinghouse Electric Sweden AB.

У квітні 2022 року першу партію компонентів головки було виготовлено і відправлено на Westinghouse для кваліфікації.

Як повідомлялося, у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, "Енергоатом" повністю відмовився від закупівлі російського ядерного палива.

"Енергоатом" і Westinghouse 2 червня 2022 року підписали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України з 15 енергоблоками.