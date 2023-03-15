Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

Американська Meta Platforms Inc. має намір звільнити ще 10 тис. осіб у рамках програми скорочення витрат.

Звільнення торкнуться фахівців з найму, а також менеджерів і технічних фахівців, йдеться в повідомленні компанії. Крім того, Meta закриє близько 5 тис. відкритих вакансій.

Керівництво компанії знизило прогноз витрат на поточний рік до $86-92 млрд з раніше очікуваних $89-95 млрд.

У листопаді минулого року Meta звільнила понад 11 тис. осіб.

Акції Meta зростають на 4,6% на початку торгів у вівторок. Із початку року капіталізація компанії злетіла на 57%, до $469 млрд.