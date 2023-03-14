Кабмін затвердив План дій уряду на 2023 рік - Шмигаль

Кабінет Міністрів України затвердив План дій уряду на 2023 рік, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цей документ дасть змогу систематизувати роботу Кабінету Міністрів і центральних органів виконавчої влади в поточному році. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр повідомив, що План дій складається з понад 500 завдань, зокрема, законопроєкти, постанови, програми та проєкти.

"Перший ключовий пункт - безпека та оборона. Усі податки, які платять громадяни і бізнес, підуть на оборону і безпеку, підуть на нову зброю, нову техніку і найкраще забезпечення для української армії", - заявив Шмигаль.

За його словами, серед ключових завдань у цій сфері передбачено: розвиток оборонно-промислового комплексу, нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, зокрема виробництва українських компаній; співпраця з партнерами зі спільного виробництва нових озброєнь; залучення приватного сектору в розвиток оборонно-промислового комплексу; розмінування деокупованих територій; реалізація Формули миру президента.

"Другий пункт - це подальша інтеграція в ЄС і НАТО. Україна виконує сім рекомендацій Європейської комісії, які ми отримали минулого року. Тепер запускаємо селф-скринінг нашого законодавства на його відповідність європейському", - сказав прем'єр.

Даний пункт Плану передбачає: у 2023 році розпочати переговори про членство; оновлення Плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; плани щодо продовження "транспортного та економічного безвізу"; отримання "роумінгового безвізу" та початок процесу приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

"Що стосується НАТО. Головний пункт - це подальше впровадження стандартів Північноатлантичного союзу. Формування Програми робіт з військової стандартизації на 2024-2026 роки. Поглиблення політичної співпраці між Україною та НАТО для нашої перемоги та подальшої безпеки", - констатував Шмигаль.

Третій пріоритет, за словами прем'єра, - це енергетична безпека та енергетичний фронт.

За його словами, ключовими завданнями на сьогодні є: розпочати відновлення енергетики за новими стандартами; підготовка до опалювального сезону 2023-2024 років; збільшення пропускної спроможність для імпорту-експорту електроенергії з країнами ЄС; впровадження в Україні принципів Європейського зеленого курсу; плани затвердити довгострокову стратегію розвитку водневої енергетики.

Четвертий пункт плану дій, за словами прем'єра, - відновлення України.

Зокрема, він передбачає, що уряд впровадить єдину цифрову аналітично-інформаційну систему управління процесом відновлення інфраструктури.

"Прямо зараз ми доопрацьовуємо Держреєстр пошкодженого і знищеного майна. Паралельно запускаємо програму компенсацій за пошкоджене і знищене житло. Відновлення критичної інфраструктури також передбачатиме її модернізацію. Розширення можливості залізничних пунктів пропуску. Розширення перевалки дунайських портів. Збільшення автомобільних пунктів пропуску. Усе це на порядку денному", - заявив він.

П'ятий пріоритет у 2023 році згідно з Планом уряду - макрофінансова стабільність і підтримка бізнесу.

Зокрема, планується масштабна дерегуляція для бізнесу, продовжиться скасування непотрібних дозволів і ліцензій, а також продовжуватиметься курс на зменшення ролі держави в економіці.

"Шостий пункт - це соціальна політика. Підтримка громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми пропонуємо новий соціальний договір між державою і громадянином. Буде покращено адресність виплат та їх збільшення для тих, хто цього справді потребує", - заявив Шмигаль.

Зокрема, уряд має намір запровадити принцип гарантованої базової соціальної допомоги, яка залежатиме від рівня доходів, і буде спрямована на підтримку найуразливіших верств населення.

Серед інших пріоритетів Плану уряду, за словами прем'єра, ветеранська політика, зокрема, формування ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя, трирівнева система психологічної допомоги, сервіси в рамках проєкту "е-Ветеран", нові принципи роботи військово-лікарських комісій.

"Якісна освіта, підтримка науки та інновацій. Працюємо над забезпеченням закладів освіти якісними укриттями. Продовжуємо реформу "Нової української школи". Розширюємо напрями грантової підтримки від Національного фонду досліджень", - зазначив він.

Також буде продовжено децентралізацію та регіональний розвиток, зокрема, буде затверджено план відновлення та розвитку регіонів, а також нову стратегію регіонального розвитку до 2027 року.

"Ефективне державне управління. Це цифровізація, ефективне управління державним майном, це дебюрократизація. Продовжимо впровадження нових цифрових послуг для громадян і бізнесу. Цифровізація в надрокористуванні, управлінні відходами, лісовому господарстві", - зазначив Шмигаль.

Також план передбачає і продовження санкційної політики. "Росія має заплатити за всі свої злочини проти нашої держави. Працюватимемо над створенням міжнародного трибуналу. Готуємо міжнародний договір для конфіскації російських активів на Заході. Працюємо над підвищенням ефективності санкційної політики", - наголосив глава уряду.

Зокрема, план передбачає продовження медичної реформи, зокрема, запровадження нових підходів до роботи медико-соціальної експертизи.

"За всіма пунктами ставимо перед собою амбітні та складні завдання. Кожен міністр нестиме особисту відповідальність за виконання проєктів і реформ, передбачених для його відомства", - підсумував Шмигаль.