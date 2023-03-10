Економіка

13:28 10.03.2023

Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

1 хв читати
Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що одним із ключових напрямів діяльності Фонду розвитку інновацій стане підтримка продуктів, проєктів і послуг, спрямованих на посилення нашої армії та безпеки громадян.

"Фонд розвитку інновацій, або як його ще називають - Фонд українських стартапів, тепер буде працювати й на безпеку та оборону країни. В умовах російської агресії одним із ключових напрямів діяльності Фонду розвитку інновацій стане підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення нашої армії та безпеки всіх громадян", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду в п'ятницю.

За його словами, грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій, необхідних для посилення країни.

"Розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки - це також одне з пріоритетних завдань у межах економічної політики уряду. І зараз, і після завершення війни", - наголосив прем'єр.

 

Теги: #відновлення #шмигаль #стартапи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 10.03.2023
Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

07:30 10.03.2023
У Харківській області відновлено енергопостачання критичної інфраструктури, більша частина області зі світлом

У Харківській області відновлено енергопостачання критичної інфраструктури, більша частина області зі світлом

17:32 09.03.2023
Боррель наголошує на необхідності залучення приватних інвестицій для післявоєнної відбудови України

Боррель наголошує на необхідності залучення приватних інвестицій для післявоєнної відбудови України

14:19 08.03.2023
Шмигаль обговорив із Шефчовичем санкції проти "Росатома"

Шмигаль обговорив із Шефчовичем санкції проти "Росатома"

19:13 07.03.2023
Кабмін оприлюднив положення про Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури

Кабмін оприлюднив положення про Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури

13:41 07.03.2023
MIGA надасть трьом держбанкам України до $10 млн гарантій за торговельним фінансуванням ЄБРР, отримало $23 млн від Японії для майбутніх проєктів в Україні

MIGA надасть трьом держбанкам України до $10 млн гарантій за торговельним фінансуванням ЄБРР, отримало $23 млн від Японії для майбутніх проєктів в Україні

19:10 06.03.2023
В Україні з'явиться перша освітня онлайн-платформа для фахівців, які працюють із людьми, що втратили кінцівки

В Україні з'явиться перша освітня онлайн-платформа для фахівців, які працюють із людьми, що втратили кінцівки

19:08 06.03.2023
"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

14:32 06.03.2023
Стефанчук: Ми маємо запропонувати швидкий і прозорий механізм розгляду спорів в економічних відносинах

Стефанчук: Ми маємо запропонувати швидкий і прозорий механізм розгляду спорів в економічних відносинах

20:49 04.03.2023
Агентство відновлення у 2023 році сфокусується на 11 регіонах

Агентство відновлення у 2023 році сфокусується на 11 регіонах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною у Варшаві про потенційну програму

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

Нацбанк відкликав ліцензію Айбокс Банку через турнір із покеру та неналежний фінмоніторинг

Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 3,5% - до $28,9 млрд - Нацбанк

ОСТАННЄ

Інфляція в Україні в лютому знизилася до 0,7%, у річному вираженні - до 24,9%

Maersk відновила доставку вантажів в український порт Рені

Рада керівників МАГАТЕ переобрала Гроссі на посаду гендиректора організації

Найскладніша ситуація з енергопостачанням після атаки ворога в четвер - у Житомирській і Харківській областях - "Укренерго"

БЕБ вилучило в Одеській області тютюнові вироби вартістю понад 31 млн грн

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

ПриватБанк повідомляє про відкликання UBS позову проти bail-in євробондів

США внесли до "чорного списку" 39 підприємств мережі іранського "тіньового банкінгу"

Україна розраховує на першу партію пального Westinghouse для ВВЕР-440 до кінця року - голова ДІЯРУ

Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА