Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що одним із ключових напрямів діяльності Фонду розвитку інновацій стане підтримка продуктів, проєктів і послуг, спрямованих на посилення нашої армії та безпеки громадян.

"Фонд розвитку інновацій, або як його ще називають - Фонд українських стартапів, тепер буде працювати й на безпеку та оборону країни. В умовах російської агресії одним із ключових напрямів діяльності Фонду розвитку інновацій стане підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення нашої армії та безпеки всіх громадян", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду в п'ятницю.

За його словами, грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій, необхідних для посилення країни.

"Розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки - це також одне з пріоритетних завдань у межах економічної політики уряду. І зараз, і після завершення війни", - наголосив прем'єр.