Економіка

13:29 07.03.2023

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

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Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомляє, що колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв станом на вівторок так і не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем.

"1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, та зобов’язувався повідомити про це детектива/прокурора", - повідомляє пресслужба САП.

При цьому, зазначається, що станом на 07.03.2023 інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування.

"Крім того, зауважимо, що всупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні. Також наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи", - уточнюють правоохоронці.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 рр. розміром $56 млрд.

1 березня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила ексголові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву заставу в розмірі 229 млн грн.

 

Теги: #нафтогаз #коболєв #сап

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