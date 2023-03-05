Економіка

15:12 05.03.2023

Італія має намір представити план розблокування українського експорту наприкінці квітня на конференції в Римі

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Італія має намір представити план розблокування українського експорту наприкінці квітня на конференції в Римі

Одним із перших проєктів, який Італія представить на конференції з реконструкції України, що планується наприкінці квітня в Римі, буде створення вхідних і вихідних терміналів для української економіки на північному сході Італії, повідомив міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо (Adolfo Urso) днями на круглому столі італійської конфедерації профспілок робітників (Cisl Venezia) у Венеції.

"По суті, Чорне море закрите (для України) через військові дії. У цьому разі (щоб розблокувати український експорт), не залишається іншого варіанту, як доставляти товар в Адріатику, використовуючи наявні залізниці та автомагістралі", - пояснив Адольфо Урсо, якого цитують італійські ЗМІ.

План розблокування українського експорту, зокрема металургійної продукції, що розробляється італійським урядом, передбачає створення інтермодальної транспортної магістралі за маршрутом Міжнародного транспортного коридору №5 (Венеція - Трієст/Копер - Любляна - Марібор - Будапешт - Ужгород - Львів - Київ).

Для цієї мети італійський уряд має намір створити логістичну платформу, яка зв'яже Україну суходолом з інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні і далі з морськими портами північного сходу Італії, зокрема з Трієстом і Венецією.

"Таким чином, ми надамо Києву новий і безпечний вихід до моря з огляду на труднощі у використанні українських портів на Чорному морі", - наголосив міністр.

Він висловив сподівання, що логістичний коридор між інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні та логістичним майданчиком Горонда в Закарпатській області України на кордоні зі Словаччиною вже буде готовий до моменту початку конференції в Римі наприкінці квітня 2023 року.

"Коридор уже буде активним до цієї дати (початку конференції в Римі), Італія є лідером проєкту, в якому беруть участь кілька країн", - сказав він і уточнив, що проєкт логістичного коридору Італія-Україна буде представлено 10 березня під час логістичного ярмарку у Вероні.

Інтерпорт Quadrante Europa у Вероні є найбільшим в Італії транспортним вузлом, розташованим на перетині автомагістралей Турин - Трієст і Модена - Інсбрук (Австрія), а також на перетині залізничних ліній Верона-Інсбрук і Мілан-Венеція.

Українські порти на Чорному морі закриті з березня 2022 року через мінну небезпеку і військову загрозу з боку Чорноморського флоту РФ. Наразі в країні продовжують працювати тільки порти на Дунаї, а також порти "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ" у рамках "зернової ініціативи".

Теги: #україна #італія #транспортний_коридор

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