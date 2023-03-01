Шмигаль обговорив із новим головою наглядової ради "Нафтогазу" бачення розвитку газовидобувної галузі в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із новим головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ентоні Маріно бачення розвитку газовидобувної галузі в Україні.

"Привітав із початком роботи нового голову наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ентоні Маріно. Обговорили бачення розвитку газовидобувної галузі в нашій державі. Перспективний напрям, який може стати драйвером відновлення, подальшого розвитку й енергетичної незалежності України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, серед викликів, які стоять перед Україною - наступний опалювальний сезон.

"Ця зима стала однією з найважчих в історії України, але ми виграли боротьбу за тепло й світло. Розраховуємо на тісну координацію з "Нафтогазом" у підготовці до наступного опалювального періоду", - написав він.