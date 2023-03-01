Економіка

12:26 01.03.2023

Чистий збиток "Нафтогазу України" за підсумками 2022 р. становив майже 40 млрд грн

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Чистий збиток "Нафтогазу України" за підсумками 2022 р. становив майже 40 млрд грн

НАК "Нафтогаз України", попередньо, за підсумками 2022 року одержала чистий збиток у межах 40 млрд грн, повідомив голова правління компанія Олексій Чернишов.

"У нас буде задекларовано певні збитки, якщо я не помиляюся, в межах 40 млрд грн", - сказав він у межах стріму Business Breakfast Forbes у середу.

За його словами, збиткова діяльність багато в чому пов'язана зі значною дебіторською заборгованістю, що виникла внаслідок використання державою робочого капіталу НАК для задоволення потреб споживачів у частині постачання енергоносіїв.

Чернишов уточнив, що основна дебіторська заборгованість перед компанією має три складові: різниця в тарифах (36 млрд грн), заборгованість облгазів і газзбутів (76 млрд грн) і спеціальні зобов'язання за 2022-2023 роки (158 млрд грн).

"У нас є логіка, ми наразі посилюємо цей напрям, ми здійснюємо певну реструктуризацію, щоб перетворити "мертву" дебіторку на працюючий актив...", - додав він.

Голова "Нафтогазу" також висловив упевненість в успішній реструктуризації єврооблігацій компанії 2022-го і 2026 років.

"Нафтогаз" перебуває в дефолті за євробондами, за певними зобов'язаннями, які нині активно реструктуризує, пропонуючи бондголдерам вельми цікаві умови, і вони мають мотивацію у вигляді додаткових платежів, щоб піти на реструктуризацію. Ми досягнемо цього, я не бачу в цьому проблем", - зазначив Чернишов.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2022 року збільшила чистий збиток у 34,6 раза (на 35,509 млрд грн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 57,159 млрд грн. Консолідований дохід від реалізації "Нафтогазу" зріс на 18,2% (на 19,24 млрд грн) порівняно із січнем-червнем 2021 року - до 124,8 млрд грн.

Консолідований чистий прибуток "Нафтогазу" за 2021 рік становив 12,023 млрд грн проти чистого збитку 19,002 млрд грн у 2020-му. Доходи від реалізації у 2021 році збільшилися на 36,5% (на 58,15 млрд грн) порівняно з 2020 роком - до 217,384 млрд грн.

 

Теги: #нафтогаз #збитки #чернишов

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