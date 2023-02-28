БЕБ заарештувало понад 450 автомобілів великого дистриб'ютора тютюнових виробів

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціювали арешт понад 450 легкових автомобілів та мікроавтобусів одного з найбільших у країні дистриб'юторів тютюнової продукції, майно вилучено для забезпечення відшкодування збитків у розмірі 270 млн, завданих державі внаслідок незаконної діяльності компанії.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці відомства у вівторок, посадові особи цієї компанії у 2020-2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів для низки підприємств із ознаками фіктивності.

"Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн. Насправді, жодного продажу тютюнових виробів цим товариствам не здійснювалося. Фактично реалізація відбувалася поза врахуванням за готівку, зокрема. через мережу магазинів роздрібної торгівлі. Відповідно, компанія для приховування таких господарських операцій не відображало їх у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства", - зазначається у повідомленні БЕБ.

Відомство наголосило, що за допомогою таких операцій дистриб'ютор тютюнової продукції навмисне ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету понад 270 млн грн.

Крім того, БЕБ встановило, що у власності товариства перебувають понад 450 автомобілів, які, ймовірно, були придбані протиправним шляхом унаслідок навмисного ухилення від сплати податків та використовувалися для транспортування цих тютюнових виробів.

"Для збереження речових доказів та запобігання протиправним діям з транспортними засобами, а надалі забезпечення відшкодування завданих державі збитків, детективи БЕБ направили клопотання про арешт рухомого майна дистриб'ютора, яке суд задовольнив", - зазначається у повідомленні Бюро.

Як повідомлялося, 16 січня правоохоронці повідомили про підозру генерального директора компанії – найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів в Україні в умисному ухиленні від сплати податків.

За інформацією Офісу генпрокурора, компанія у 2020-2021 рр. документально відобразила реалізацію тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності на загальну суму 1,17 млрд грн, тоді як реальний продаж продукції не відбувся. Надалі ці підприємства з ознаками фіктивності у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м'ясної продукції та пального.