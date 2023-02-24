Арешт майнових комплексів IDS Ukraine необхідний і не призведе до зупинення виробництва

Арешт і проведення одночасних конкурсів на пошук управителя корпоративними правами та майном є стандартною практикою для активів із російськими бенефіціарами, які потрапили під санкції, і кейс арешту корпоративних прав виробника "Моршинської" IDS Ukraine, які належать громадянину РФ, без арешту майна, заводів і нерухомості холдингу з незрозумілих причин є винятковим.

Як повідомляється в оприлюдненій у п'ятницю заяві інвесткомпанії Dragon Capital, у своїй практиці Національне агентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), зазвичай проводить конкурси на пошук управителя заарештованими корпоративними правами й активами підсанкційних підприємств, що випливає з публічно доступної звітності відомства.

"Арешт та проведення одночасних конкурсів на управління корпоративними правами і майном є стандартною практикою щодо російських активів. Кейс "Моршинської" є винятковим з незрозумілих причин. Це легко перевірити з публічно доступної інформації АРМА щодо проведення конкурсів на управління іншими активами. Арешт майнових комплексів не призводить до зупинки виробництва", - зазначила інвесткомпанія в повідомленні.

Dragon Capital наголошує, що є потенційним учасником конкурсу на пошук управителя заарештованими корпоративними правами IDS Ukraine, який проводить АРМА. У разі перемоги в конкурсі на управління від Dragon Capital і за умови розширення його сфери управління на майно холдингу інвесткомпанія обіцяє зберегти кількість робочих місць IDS Ukraine і відрахування ним коштів до держбюджету на рівні, не меншому за поточний. За даними Dragon Capital, запровадження таких положень для компаній із російськими бенефіціарами (арешту корпоративних прав і майна) в умовах цього та інших аналогічних конкурсів було би правильною рекомендацією для його організаторів з АРМА.

Крім того, Dragon Capital закликав українську владу та правосуддя провести в умовах війни з РФ трансформацію бізнесу та суспільства, результатом якої, зокрема, стане неминучість націоналізації російських активів, проведення прозорих і відкритих конкурсів щодо їх управління та подальшого продажу, а також неможливість повернення таких активів їхнім попереднім російським власникам через українські суди до або після перемоги України у війні.

Інвесткомпанія висловила сподівання, що її позиція щодо IDS Ukraine збігається з думкою решти інвесторів виробника мінвод, чиї корпоративні права не потрапили під санкції та арешт.

"Ми щиро сподіваємося, що наша позиція щодо необхідності відшкодування збитків, завданих Україні за рахунок російських активів, збігається з позицією українського менеджменту та неросійських акціонерів групи компаній IDS Borjomi, які станом на 24 лютого 2022 року були міноритаріями, про що самі нещодавно заявляли публічно... У гіпотетичному випадку нашої перемоги в конкурсі на управління та/або конкурсі з подальшого продажу цього активу ми вважаємо необхідною співпрацю з такими акціонерами задля збереження вартості їхніх активів і максимального збільшення суми відшкодувань, що отримає бюджет України", - заявив він.

У свою чергу IDS Ukraine 23 лютого заявив на своєму сайті, що вважає спробою отримати контроль над її активами пропозицію власника інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали передати в управління не тільки заарештовані корпоративні права холдингу, а і його заводи, нерухомість та інші цілісні майнові комплекси групи.

IDS Ukraine заявила, що інвесткомпанія Dragon Capital зацікавлена в отриманні контролю над активами виробника "Моршинської", оскільки інвесткомпанії належить конкуруючий бренд мінеральної води "Трускавецька".

"Особиста зацікавленість Томаша Фіали у відчуженні власності акціонерів IDS Ukraine, до більшості з яких держава не висунула санкцій та які не мають російського походження, зрозуміла – отримати контроль над гігантом галузі", - наголошує виробник мінвод у пресрелізі.

IDS Ukraine також зазначила, що для конкурента в особі Томаша Фіали банкрутство найбільшого гравця на ринку є найкращою можливістю збільшити частку ринку для ТМ "Трускавецька", власником якої він є. Саме тому, на думку IDS Ukraine, він провокує органи державної влади до рішення про арешт і зупинення виробництва та бізнесу компанії, "яка надає робочі місця близько 3000 осіб і сплачує найбільші податки в галузі".

Компанія наголосила, що в разі арешту цілісних майнових комплексів, її виробничих потужностей і активів буде порушено права понад 50% її акціонерів, які не перебувають під санкціями України, а саме громадян Великої Британії та України, а також уряду Грузії.

"IDS Ukraine категорично не згодна з можливими рішеннями щодо арешту майна і зупинки виробництва. Топменеджмент компанії, який є майже незмінним протягом 15 років, завжди працював заради розвитку бізнесу та економіки України. Готовий й надалі забезпечувати стабільну роботу компанії - лідера ринку та зберегти цінність цього активу", - підсумувала група.

Як повідомлялося, 10 лютого АРМА оголосило конкурс із відбору управителя для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, яка виробляє та реалізовує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

Учасникам конкурсу запропоновано управління корпоративними правами компанії у вигляді 100% частки у статутному капіталі цієї юрособи розміром 8,8 млн грн. Крім того, АРМА шукає управителя корпоративними правами іноземної компанії, а саме звичайними бездокументарними іменними акціями юридичної особи, яка спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальною номінальною вартістю 4,5 млн грн.

Раніше генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" розповів, що передання АРМА корпоративних прав компанії на загальну суму понад 10 млрд грн не вплине на господарську діяльність групи.

Він нагадав, що рішення про передання АРМА корпоративних прав акціонерів IDS із російським громадянством, які перебувають під санкціями, Шевченківський районний суд Києва ухвалив 9 і 11 листопада 2022 року.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) 23 листопада повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine, щоб уникнути виведення ними з України активів семи підприємств з виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" й "Аква Лайф".

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві. Одним із ключових напрямів діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості.