США підтверджують виділення Україні найближчими місяцями $10 млрд і закликають МВФ до програми з Києвом

Сполучені Штати надали Україні від початку російського вторгнення понад $46 млрд у сфері безпеки, економічної та гуманітарної допомоги та продовжать надавати економічну допомогу, яка уможливлює опір України, підтримуючи тил: фінансуючи критично важливі громадські послуги та допомагаючи уряду працювати, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

"Найближчими місяцями ми розраховуємо надати Україні близько $10 млрд додаткової економічної підтримки", - підтвердила вона на пресконференції в четвер у Бангалорі (Індія) раніше взяті зобов'язання США.

Міністр нагадала слова президента США Джозефа Байдена про підтримку України в її боротьбі стільки, скільки потрібно і подякувала союзникам за активізацію їхньої прямої допомоги.

"І ми вважаємо вкрай важливим, щоб МВФ швидко перейшов до програми, яка повністю фінансується для України, як він і обіцяв", – зазначила Єллен.

"Ми дуже хочемо, щоб МВФ уклав угоду про кредитування України. Керуючий директор (Фонду) ясно дала зрозуміти, що до кінця березня вона має узгодити повну програму", – додала міністр.

Вона наголосила, що постійна та надійна підтримка України буде головною темою для обговорення під час її візиту до Індії, куди вона прибула на засідання міністрів фінансів G20.

Єллен нагадала, що з перших днів війни США співпрацюють із багатосторонньою коаліцією із більш ніж 30 країн, щоб покласти на Росію серйозні економічні витрати за її жорстокий напад.

"Наші здвоєні цілі - деградувати військово-промисловий комплекс Росії та скоротити доходи, які вона може використати для фінансування своєї війни", - зазначила вона, вказавши, що економіка Росії стає все більш ізольованою, і минулого року країну покинули майже мільйон росіян.

Відповідаючи на запитання, глава Мінфіну США повідомила, що спільне комюніке міністрів фінансів G20 все ще обговорюється. "Звичайно, ми хотіли б побачити різке засудження того впливу, який війна справила на Україну та на глобальні економічні перспективи. Це один із найбільш значних факторів, що знижують зростання і викликає дуже негативні побічні ефекти, особливо для країн із низьким рівнем доходу", – наголосила Єллен.

Як повідомлялося, Україна сподівається, що на зміну Моніторинговій програмі МВФ вже на початку другого кварталу 2023 року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз становить близько $10 млрд. Київ розраховує, що США до вересня виділять $10 млрд грантової допомоги, а ЄС протягом року – EUR18 млрд пільгової кредитної підтримки.