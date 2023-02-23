Нове Держагентство з відновлення з розширеним потенціалом може стати ключовим партнером для багатьох МФО – Світовий банк

Нове Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, створене на базі "Укравтодору" та Держагентства інфраструктурних проєктів, може стати ключовим партнером для багатьох Міжнародних фінансових організацій (МФО) з огляду на досвід його співробітників у реалізації таких проєктів, вважає регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"Ми могли б очікувати, що нове Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури стане ключовим партнером для багатьох МФО. Збереження і, сподіваюся, навіть розширення його потенціалу щодо впровадження фінансованих МФО проєктів і відповідно до високих стандартів сприятиме цьому", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Банерджі пояснив, що багато співробітників, які були прийняті до нового Держагентства з відновлення, мають досвід реалізації проєктів, фінансованих Світовим банком та іншими міжнародними партнерами. Це, зокрема, передбачає знання соціальних, екологічних і фідуціарних стандартів банку, необхідних для будь-якого проєкту, що фінансується.

Він додав, що СБ також має довгу історію співпраці з "Укравтодором", і вже розпочато роботу з новим Держагентством відновлення в межах нещодавно затвердженого проєкту "Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі" (RELINC).

Відповідаючи на запитання про задоволеність звітністю щодо витрачання коштів, виділених банком, Банерджі зазначив, що в межах основного проєкту PEACE – фінансування основних соціальних видатків уряду, витрати за яким вже досягли $17 млрд, щомісяця здійснюється перевірка.

"Тобто Світовий банк перевіряє отримання кінцевими бенефіціарами виплат після здійснення урядом цих платежів державним службовцям, вчителям та забезпечення коштами пенсійної системи. Після підтвердження ми здійснюємо виплату уряду. Це гарантує нашу впевненість у тому, що уряд фінансує узгоджені витрати та адресатів", – зазначив регіональний директор.

За його словами, банк також здійснює спеціальні аудити та інші перевірки, а приватні особи можуть повідомити, якщо держава має заборгованість перед ними за певними платежами, або якщо вони не одержують певних виплат.

"Важливо зазначити, що вже 12 мільйонів українців отримали підтримку в рамках цієї допомоги, і ми не виявили ніяких серйозних скарг або проблем", – заявив Банерджі.

Він додав, що з огляду на перспективу, коли Світовий банк усе активніше допомагатиме Україні у відновленні та майбутній відбудові, ситуація стане складнішою. "І тоді необхідно буде забезпечити подальше покращення процесів, які ми нині обговорюємо з владою, наприклад більш широке використання таких систем, як ProZorro", – сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.