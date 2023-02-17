Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що хоч дефіциту електроенергії в українській енергетичній системі наразі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на довгі місяці.

"Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті. Втім, атаки не припиняються. Розслаблятися дуже рано", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що, незважаючи на те, що дефіциту електроенергії у системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців.

"Варто розуміти, що в цих випадках окремі регіони час від часу повертатимуться до відключень", - заявив Шмигаль.