Економіка

14:06 17.02.2023

Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

1 хв читати
Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що хоч дефіциту електроенергії в українській енергетичній системі наразі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на довгі місяці.

"Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті. Втім, атаки не припиняються. Розслаблятися дуже рано", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що, незважаючи на те, що дефіциту електроенергії у системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців.

"Варто розуміти, що в цих випадках окремі регіони час від часу повертатимуться до відключень", - заявив Шмигаль.

Теги: #енергетика #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 17.02.2023
У березні уряд здійснить індексацію пенсій на 20% - Шмигаль

У березні уряд здійснить індексацію пенсій на 20% - Шмигаль

23:17 16.02.2023
Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

08:31 16.02.2023
П'ятий день без обмежень електропостачання очікується в Україні у четвер

П'ятий день без обмежень електропостачання очікується в Україні у четвер

16:18 15.02.2023
Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо використання плавучих електростанцій для енергопостачання країни

Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо використання плавучих електростанцій для енергопостачання країни

07:22 15.02.2023
На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

19:06 14.02.2023
Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

17:50 14.02.2023
Після атак на українську енергосистему окупанти намагаються позбавити українців доступу до водопостачання - Шмигаль

Після атак на українську енергосистему окупанти намагаються позбавити українців доступу до водопостачання - Шмигаль

17:09 14.02.2023
У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

14:38 14.02.2023
Міністерство енергетики передало "Донбасенерго" генератори від міжнародних партнерів

Міністерство енергетики передало "Донбасенерго" генератори від міжнародних партнерів

12:27 14.02.2023
DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ запровадив додаткові вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

Україна націоналізувала низку заводів, які належать російському олігарху Дерипасці

Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 млн для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури - глава МЗС

Після атак на українську енергосистему окупанти намагаються позбавити українців доступу до водопостачання - Шмигаль

У лютому Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд - Шмигаль

ОСТАННЄ

Дефіцит держбюджету у 2023 році майже на 70% покривається із зовнішніх джерел - голова бюджетного комітету ВР

Енергосистема України у п'ятницю та у вихідні працюватиме з резервом потужності - глава Міненерго

Витрати держбюджету на закупівлю військової техніки у січні знизилися до 28,7 млрд грн, виплати військовим – до 71,8 млрд грн

Ціни на какао-боби злетіли до максимуму за рік

"Укрзалізниця" розпочне продаж послуг перевезення вантажів у піввагонах на "Прозорро.Продажі" з 1 березня

Зросло виробництво е/е на ГЕС у результаті аномальної зимової повені - "Укргідроенерго"

Hyatt повернулася до прибутку в IV кв.-2022, скоригований прибуток і виторг виросли сильніше за прогнози

МХП має намір створити з Tanmiah Food Company спільне підприємство для нарощування виробництва курятини в КСА

НБУ запровадив додаткові вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

Kinross у 2022 р. збільшив виробництво без урахування вибулих активів, на 35%, до 2 млн унцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА